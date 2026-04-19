聽新聞
0:00 / 0:00

占近一成 台中代理教師近2000人

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市國中小學代理老師比例偏高，比率高達近一成。示意圖非新聞當事人。本報資料照片
台中市國中小學代理老師比例偏高，比率高達近一成。示意圖非新聞當事人。本報資料照片

台中市國中小學代理老師比率近一成，代理比前十大學校有七校集中海線及偏鄉學校，且流動率高，市議員陳俞融質疑已嚴重影響教學穩定，要求改善。教育局長蔣偉民表示，今年教甄要求各校若代理教師比超過百分之八，都須開缺正式教師，讓代課比下降。

根據台中市府資料，一一四學年度台中市國中小代理教師高達一千八百六十八人，國小編制一萬一千七百六十九人中，代理教師有一千一百廿二人，比率高達百分之九點五三；國中編制五千二百四十六人中，代理教師更達七百四十六人，比率從一一二學年度百分之八點四九，攀升至一一四學年度百分之十點六七。

陳俞融指出，教育局規定學校可控留教師員額百分之八，但學校管控過頭，代理教師平均數字已經超標，且台中代理教師比前十大學校中，有七所集中海線與偏鄉地區，梧棲區善水國中小代理比率高達百分之五十五、沙鹿區公明國中百分之四十二、和平區梨山國中小百分之四十，學生每學年都被迫適應新老師，城鄉的教育資源落差不斷擴大。

陳俞融指出，代理教師必須負擔導師、行政工作，卻與正式教師「同工不同酬」，加上代理教師一年一聘，最多只能代理三年，面臨極度不穩定的勞動環境，導致近兩年台中市國中小代理教師的離職與未續聘比例高達三成，要求教育局改善。

教育人士表示，大量代理教師撐起教育的半邊天，但是代理教師任聘時間短，且流動性高，導致孩子幾乎每年都在適應新老師，不利學生學習，家長也抱怨換老師太頻繁，很難適應。

蔣偉民指出，為因應少子化減班恐讓教師超額，開放學校管控百分之八教師員額，已注意到學校管控率超標情況，今年教甄已要求各校若代理教師比超過百分之八，須開缺正式教師缺，讓代課比下降。

代理教師 教育局 台中市

延伸閱讀

員額控管太嚴？議員批台南教師返鄉任教好難 市府：少子化需管控

新北教甄首納「非都地區」加分 校長、教師：招師困境可望改善

北市國中教甄初試採計代理教師年資盼留才 教團肯定籲：落實考績獎金

找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假

相關新聞

百里侯爭霸／許淑華：不興建焚化爐 問題只會留給下一代

南投縣長許淑華拚連任，近來名間焚化爐環評引發環團與對手抨擊。許淑華接受本報專訪表示，施政要解決問題，讓民眾有感，南投有卅萬噸累積垃圾，長期以來垃圾問題已不能迴避，將以務實作法推動建設，兼顧環境與發展。

人物側寫／許淑華直球對決 以落實百姓需求出發

從南投市首位女市長，到南投縣首位女縣長，許淑華三年來，從聚光燈下的政治明星，轉向基層深耕、細膩務實的行政治理。有別於多數首長，她不推動大建設留名，以落實百姓需求出發，從偏鄉交通、教育到醫療，小型但具實質影響的政策，以民眾「有感」為施政目標。

占近一成 台中代理教師近2000人

台中市國中小學代理老師比率近一成，代理比前十大學校有七校集中海線及偏鄉學校，且流動率高，市議員陳俞融質疑已嚴重影響教學穩定，要求改善。教育局長蔣偉民表示，今年教甄要求各校若代理教師比超過百分之八，都須開缺正式教師，讓代課比下降。

台中年度瑜伽盛典 2026「瑜人節」6月6日登場打造城市修行

由PERNEX次世代運動策劃，台中最具指標性的瑜伽活動「台中瑜人節」，將於6月6日在台中文化資產園區雅堂館AB館登場，這不僅是一次專業瑜伽課程的集結，更是一場關於建構優質運動生態圈的深遠實踐，邀請熱愛運動、重視身心品質的民眾報名共襄盛舉。

上次遞計畫書被李洋拒收…王惠美再爭取3.53億建設 陳駿季善意回應

彰化縣東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，去年底沒進展，中央收回補助款3億5千多萬元，縣長王惠美今向農業部爭取再補助，部長陳駿季要求再次呈報計畫書，將視計畫內容給予協助。

參觀彰化田尾花卉產區 卓榮泰感性一句話全場微笑

行政院長卓榮泰今到彰化縣田尾花卉產區了解現況，聽完農糧署、農業部的簡報，卓榮泰說，農業是保障國家的實力，政府將推動農業技術創新、輔導種苗育成、協助農民建立韌性設施強化抗災能力，並協助拓展多元行銷通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。