聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／許淑華直球對決 以落實百姓需求出發

聯合報／ 本報記者江良誠賴香珊
南投縣長許淑華宣清償縣府債務，今年4月起首推老人健保費補助。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宣清償縣府債務，今年4月起首推老人健保費補助。圖／南投縣政府提供

南投市首位女市長，到南投縣首位女縣長，許淑華三年來，從聚光燈下的政治明星，轉向基層深耕、細膩務實的行政治理。有別於多數首長，她不推動大建設留名，以落實百姓需求出發，從偏鄉交通、教育到醫療，小型但具實質影響的政策，以民眾「有感」為施政目標。

許淑華廿七歲踏入政壇，從縣議員起步，二○○六年當選南投市長，不僅是南投首位女市長，也寫下當時全台最年輕市長紀錄；隨後三屆立委任內推動法案，爭取超過一○九億元建設經費。

二○二二年，她以破十五萬票高支持度接掌縣府，開啟南投女性當家新時代。

她上任後展現魄力，鎖定長期遭擱置的問題，像全縣垃圾堆積嚴重、舊台汽客運車站用地等，她選擇直球對決，親自到垃圾場會勘，和作業員討論可行方案，還開團帶村里長赴外縣市了解先進的焚化爐設施，規畫推動垃圾處理再生能源中心。

最讓縣民詬病、閒置近廿年的舊台汽客運用地，在許淑華上任後迅速清理，從雜草叢生、環境髒亂的空地變成南投市轉運站預定地，且先轉作臨時停車場，絲毫不浪費能為縣庫開源的機會，也讓市區民眾停車更加便利。

從國會回到地方，許淑華把重心放在解決問題與提升效率。

她說，比起口號，能讓民眾生活變方便，才是最直接的成績，施政不追求大型建設留名，而是把百姓需求一項項落實。

許淑華常說，從交通、教育到醫療，小政策也要讓民眾有感。她經常下鄉傾聽，從道路修補到校園安全逐案處理；縣府也在二○二五年達成零負債，為可能的連任之路預留建設空間。

許淑華 南投 南投縣

延伸閱讀

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

新北選戰藍綠白動員 拚基層、搏感情、凝聚力

從台視主播到富邦董娘 「陳藹玲」走出豪門標籤 開拓自己的舞台

淡江大橋萬人登橋 侯友宜李四川蘇巧慧同框見證

相關新聞

百里侯爭霸／許淑華：不興建焚化爐 問題只會留給下一代

南投縣長許淑華拚連任，近來名間焚化爐環評引發環團與對手抨擊。許淑華接受本報專訪表示，施政要解決問題，讓民眾有感，南投有卅萬噸累積垃圾，長期以來垃圾問題已不能迴避，將以務實作法推動建設，兼顧環境與發展。

人物側寫／許淑華直球對決 以落實百姓需求出發

從南投市首位女市長，到南投縣首位女縣長，許淑華三年來，從聚光燈下的政治明星，轉向基層深耕、細膩務實的行政治理。有別於多數首長，她不推動大建設留名，以落實百姓需求出發，從偏鄉交通、教育到醫療，小型但具實質影響的政策，以民眾「有感」為施政目標。

占近一成 台中代理教師近2000人

台中市國中小學代理老師比率近一成，代理比前十大學校有七校集中海線及偏鄉學校，且流動率高，市議員陳俞融質疑已嚴重影響教學穩定，要求改善。教育局長蔣偉民表示，今年教甄要求各校若代理教師比超過百分之八，都須開缺正式教師，讓代課比下降。

台中年度瑜伽盛典 2026「瑜人節」6月6日登場打造城市修行

由PERNEX次世代運動策劃，台中最具指標性的瑜伽活動「台中瑜人節」，將於6月6日在台中文化資產園區雅堂館AB館登場，這不僅是一次專業瑜伽課程的集結，更是一場關於建構優質運動生態圈的深遠實踐，邀請熱愛運動、重視身心品質的民眾報名共襄盛舉。

上次遞計畫書被李洋拒收…王惠美再爭取3.53億建設 陳駿季善意回應

彰化縣東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，去年底沒進展，中央收回補助款3億5千多萬元，縣長王惠美今向農業部爭取再補助，部長陳駿季要求再次呈報計畫書，將視計畫內容給予協助。

參觀彰化田尾花卉產區 卓榮泰感性一句話全場微笑

行政院長卓榮泰今到彰化縣田尾花卉產區了解現況，聽完農糧署、農業部的簡報，卓榮泰說，農業是保障國家的實力，政府將推動農業技術創新、輔導種苗育成、協助農民建立韌性設施強化抗災能力，並協助拓展多元行銷通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。