人物側寫／許淑華直球對決 以落實百姓需求出發

從南投市首位女市長，到南投縣首位女縣長，許淑華三年來，從聚光燈下的政治明星，轉向基層深耕、細膩務實的行政治理。有別於多數首長，她不推動大建設留名，以落實百姓需求出發，從偏鄉交通、教育到醫療，小型但具實質影響的政策，以民眾「有感」為施政目標。

許淑華廿七歲踏入政壇，從縣議員起步，二○○六年當選南投市長，不僅是南投首位女市長，也寫下當時全台最年輕市長紀錄；隨後三屆立委任內推動法案，爭取超過一○九億元建設經費。

二○二二年，她以破十五萬票高支持度接掌縣府，開啟南投女性當家新時代。

她上任後展現魄力，鎖定長期遭擱置的問題，像全縣垃圾堆積嚴重、舊台汽客運車站用地等，她選擇直球對決，親自到垃圾場會勘，和作業員討論可行方案，還開團帶村里長赴外縣市了解先進的焚化爐設施，規畫推動垃圾處理再生能源中心。

最讓縣民詬病、閒置近廿年的舊台汽客運用地，在許淑華上任後迅速清理，從雜草叢生、環境髒亂的空地變成南投市轉運站預定地，且先轉作臨時停車場，絲毫不浪費能為縣庫開源的機會，也讓市區民眾停車更加便利。

從國會回到地方，許淑華把重心放在解決問題與提升效率。

她說，比起口號，能讓民眾生活變方便，才是最直接的成績，施政不追求大型建設留名，而是把百姓需求一項項落實。

許淑華常說，從交通、教育到醫療，小政策也要讓民眾有感。她經常下鄉傾聽，從道路修補到校園安全逐案處理；縣府也在二○二五年達成零負債，為可能的連任之路預留建設空間。