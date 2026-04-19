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百里侯爭霸／許淑華：不興建焚化爐 問題只會留給下一代

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華接受聯合報專訪表示，垃圾問題已不可迴避，八成縣民支持興建焚化爐。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華接受聯合報專訪表示，垃圾問題已不可迴避，八成縣民支持興建焚化爐。記者黃仲裕／攝影

南投縣長許淑華拚連任，近來名間焚化爐環評引發環團與對手抨擊。許淑華接受本報專訪表示，施政要解決問題，讓民眾有感，南投有卅萬噸累積垃圾，長期以來垃圾問題已不能迴避，將以務實作法推動建設，兼顧環境與發展。

許淑華強調，名間焚化爐目前為選址與環評階段，尚未定案，透過空氣流向模擬、茶葉採樣等科學方式監測；她以木柵焚化爐鄰近文山包種茶區為例，「未因鄰近焚化設施就變成『垃圾茶』」，環團說法過度放大，反而傷害在地產業。

許直言，南投累積垃圾已逾三十萬噸，每日新增約二百六十公噸，她上任就著手處理，若不興建焚化爐，「問題只會留給下一代」，更有八成縣民支持，縣府不能迴避。

民進黨提名牙醫師温世政參選縣長，許淑華說，對手學經歷優秀、理性溫和，期待對方表達政策立場時，能回歸科學與實際觀察，「不要因選舉站在對立面，說出與事實落差過大的論述」。她說，若温世政持續深耕南投，雙方有合作空間，共同為南投發展努力。

南投財政壓力大，許淑華上任後，優先處理債務問題，首度達成零負債，許進一步推動長者健保費補助，減輕高齡者負擔。

許淑華說，南投交通困難，幸福巴士二．○「補足最後一哩路」，以往集集阿嬤帶孫子下山等公車，再轉乘上學，透過預約制的幸福巴士，孩子從家裡直達學校，今年底完成全縣十三鄉鎮布建、南投推動南投、草屯、埔里與集集四大轉運站，強化交通網絡，並爭取台中捷運或輕軌延伸至南投。

許淑華表示，農業與觀光部分不再追求大量新建設，著重資源升級與整合。她指出，南投茶博、日月潭泳渡與燈會是重點項目，將持續優化吸引人潮；農業透過「品味南投」品牌，整合青農產品進軍國內外市場，提升能見度。

教育方面，許強調，推動班班有大屏、生生有平板，改善校園設備與教師制度；醫療著重補強偏鄉資源，在水里設置廿四小時急救站，縮短信義、水里地區救護時間，並結合長照據點，讓長者就近接受醫療服務。

環評 許淑華 南投

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