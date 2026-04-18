台中年度瑜伽盛典 2026「瑜人節」6月6日登場打造城市修行

由PERNEX次世代運動策劃，台中最具指標性的瑜伽活動「台中瑜人節」，將於6月6日在台中文化資產園區雅堂館AB館登場，這不僅是一次專業瑜伽課程的集結，更是一場關於建構優質運動生態圈的深遠實踐，邀請熱愛運動、重視身心品質的民眾報名共襄盛舉。

本屆活動主題「RISE & ROOT」象徵著生命的循環，在城市心臟地帶律動。

台中瑜人節以響應國際瑜伽日而生，全天規劃從晨間到日落的四大主題課程，由專業瑜伽引導師資群，帶領參與者在城市律動中，感受生命不同階段的張力。大主題課程包括：

《覺醒》由音樂家與導師共譜晨間序曲，在第一道曙光下喚醒沈睡的感官，找回身體最原生的律動節奏；《燃燒》隨內觀流(Inside Flow)的音樂節奏，將呼吸轉化為動能，在汗水中尋找心靈豐盈的快樂。

《流淌》在細緻瑜伽序列中舒展，像水一樣自在穿梭，感受肢體與意識無縫連結的流動感；《扎根》最終回歸頌缽音療，在黃昏餘暉裡將靈魂安放於這片土地，完成從向上生長到向下扎根的圓滿旅程。

主辦方PERNEXT強調，這是一場向上生長能量與向下紮根安穩的完美揉合，目的在帶領參與者在快節奏的城市生活中，尋得一份不多不少、剛剛好的寧靜。

活動拒絕商業化，品牌的核心目標是建構一個「共好」的平臺。所有資源都回饋到課程內容與參與者體驗上。

「我們想做的是，一個讓瑜伽引導師與學員都能感到尊榮與平等的運動環境。」PERNEXT表示，這是一份給台中、也給所有練習者的禮物。透過這場瑜伽活動，期待建立一個健康的生態系，讓瑜伽真正成為一種融入日常的生活方式。

2026瑜人節早鳥報名於即日起限時開放。邀請熱愛運動、重視身心品質的民眾共襄盛舉，一同見證生命流動的節奏。