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上次遞計畫書被李洋拒收…王惠美再爭取3.53億建設 陳駿季善意回應

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪沿岸有20至30場小型畜牧場，縣政府推動興建東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，集中處理畜牧糞尿。圖／湖埔社大提供
彰化縣東螺溪沿岸有20至30場小型畜牧場，縣政府推動興建東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，集中處理畜牧糞尿。圖／湖埔社大提供

彰化縣東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，去年底沒進展，中央收回補助款3億5千多萬元，縣長王惠美今向農業部爭取再補助，部長陳駿季要求再次呈報計畫書，將視計畫內容給予協助。

王惠美本月向運動部長李洋遞交計畫書，爭取補助興建縣內4處國民運動中心，李洋沒收計畫書也表示中央總預算沒過。現場氣氛尷尬。

王惠美今爭取東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫敗部復活，陳駿季當場索取計畫書，王惠美交代縣政府農業處長郭至善「回縣府之後，趕快送。」郭至善回答「去年底經費被收回…會盡快第二次送計畫書」。現場氣氛融洽。

王惠美說，東螺溪沿岸有20、30家小型畜牧場，縣政府提報東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，其中東螺溪畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心獲補助3億5300萬元，因在地民眾反對設置，到去年底計畫進展，補助款被收回，縣政府決定自籌經費辦理，請農業部再次補助經費。

陳駿季表示，沒看到計畫書，不清楚內容和先前核定補助多少錢，如果是做對的、好的事情，縣政府要努力化解地方反彈。王惠美說，縣政府知道地方反彈來自何方，若小型畜牧場的豬糞尿沒處理，東螺溪等環境不會好，縣政府決定自籌經費拿出2億元推動計畫，餘款請農業部幫忙。

農業部 李洋 王惠美

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