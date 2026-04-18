參觀彰化田尾花卉產區 卓榮泰感性一句話全場微笑

行政院長卓榮泰今到彰化縣田尾花卉產區了解現況，聽完農糧署、農業部的簡報，卓榮泰說，農業是保障國家的實力，政府將推動農業技術創新、輔導種苗育成、協助農民建立韌性設施強化抗災能力，並協助拓展多元行銷通路。

農糧署先簡報，全台農產值2922億元，花卉占6.3%，彰化縣農產值296億元，花卉種植面積1萬3926公頃，菊花、康乃馨等花卉產量全國第一，未來農糧署將投入6600萬元從技術、設施、通路、觀光四大面向作花農的後盾。

農業部長陳駿季表示，彰化縣是花卉生產重鎮，以田尾為中心，上有永靖，下有北斗、溪州等10個鄉鎮，花卉是精神糧食，要讓花卉入消費者的眼，農業部將規畫花漾綠色廊帶，以田尾為中心往北串中彰投，往南串台南蘭花產地，要做到之前必須先做好一些事。

陳駿季接著說，第一是提升品質，改善生產設施、增加新品種，農業部會以公部門給品種育成者一些貢獻，不會讓農民無法承受高權利金、做好花卉冷鏈系統、積極輔導數位整合直銷等通路、田尾花卉批發市場老舊應設備升級。

行政院長卓榮泰隨後表示，去年7、8兩月風雨災害過後，農業部提高花卉溫網室補助從60%到80%，政府將協助農民建立韌性設施強化抗災能力、輔導育苗技術、整合集團生產和觀光廊帶，讓台灣花卉這樣高經濟作物打通世界花卉市場。

「送人鮮花，手有餘香。」卓榮泰感性的說，台灣適合種花，送花可以表達感情，希望用花卉跟世界做朋友，代表台灣的感情和溫度。