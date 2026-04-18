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參觀彰化田尾花卉產區 卓榮泰感性一句話全場微笑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會理事長楊春枝贈送田尾鄉花卉紮成的花束給行政院長卓榮泰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會理事長楊春枝贈送田尾鄉花卉紮成的花束給行政院長卓榮泰。記者簡慧珍／攝影

行政院長卓榮泰今到彰化縣田尾花卉產區了解現況，聽完農糧署、農業部的簡報，卓榮泰說，農業是保障國家的實力，政府將推動農業技術創新、輔導種苗育成、協助農民建立韌性設施強化抗災能力，並協助拓展多元行銷通路。

農糧署先簡報，全台農產值2922億元，花卉占6.3%，彰化縣農產值296億元，花卉種植面積1萬3926公頃，菊花、康乃馨等花卉產量全國第一，未來農糧署將投入6600萬元從技術、設施、通路、觀光四大面向作花農的後盾。

農業部長陳駿季表示，彰化縣是花卉生產重鎮，以田尾為中心，上有永靖，下有北斗、溪州等10個鄉鎮，花卉是精神糧食，要讓花卉入消費者的眼，農業部將規畫花漾綠色廊帶，以田尾為中心往北串中彰投，往南串台南蘭花產地，要做到之前必須先做好一些事。

陳駿季接著說，第一是提升品質，改善生產設施、增加新品種，農業部會以公部門給品種育成者一些貢獻，不會讓農民無法承受高權利金、做好花卉冷鏈系統、積極輔導數位整合直銷等通路、田尾花卉批發市場老舊應設備升級。

行政院長卓榮泰隨後表示，去年7、8兩月風雨災害過後，農業部提高花卉溫網室補助從60%到80%，政府將協助農民建立韌性設施強化抗災能力、輔導育苗技術、整合集團生產和觀光廊帶，讓台灣花卉這樣高經濟作物打通世界花卉市場。

「送人鮮花，手有餘香。」卓榮泰感性的說，台灣適合種花，送花可以表達感情，希望用花卉跟世界做朋友，代表台灣的感情和溫度。

行政院長卓榮泰參觀菊花育苗設施。記者簡慧珍／攝影
行政院長卓榮泰參觀菊花育苗設施。記者簡慧珍／攝影

行政院長 農糧署 彰化縣

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