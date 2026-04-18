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林保署攜手部落居民 濁水溪畔消失布農傳統獵寮重現

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投分署和布農族人共同種下捲斗櫟等原生樹種，寓意布農文化扎根及永續傳承。圖／林保署南投分署提供
南投分署和布農族人共同種下捲斗櫟等原生樹種，寓意布農文化扎根及永續傳承。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署攜手信義鄉達瑪巒原住民重生協會及濁水溪線布農族獵人協會，在濁水溪畔巴庫拉斯舊部落，以柳杉、臺灣杉等在地木材重建布農族獵寮，今天在分署長李志珉與四部落耆老見證下啟用，象徵國產材利用、文化傳承與部落共管合作邁入新階段。

南投分署指出，獵寮建材由族人就近取用雙龍林道國產木材興建，並同步種下捲斗櫟等原生樹種，透過植樹與建築並行，呈現布農族與山林共生的文化精神，啟用儀式並由部落耆老祈福及鳴槍後，現場氣氛莊重。

達瑪巒原住民重生協會理事長金雅惠表示，巴庫拉斯為布農族卡社群祖先重要生活場域，此次以國產材重建獵寮，不僅是空間復原，更象徵文化與族群記憶的回歸與延續。

布農族獵人協會理事長谷忠信則指出，獵寮未來將作為部落學童認識狩獵文化與山林倫理的重要場域，也期盼成為對外推廣布農文化的教育平台，讓傳統知識得以傳承。

李志珉表示，南投分署長期推動丹大地區國產材多元利用及森林永續經營，並與布農族四部落建立合作關係。獵寮以在地木材興建，不僅降低運輸碳足跡，也落實「取之於林、用之於林」的循環利用理念，未來將持續與部落合作推動森林資源永續利用、狩獵文化傳承及山林共管機制，促進部落與森林共存共榮，在生態保育與文化延續之間取得平衡。

林保署南投分署及布農族人合作，以柳杉、臺灣杉重建布農族傳統獵寮，象徵文化與山林共生。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署及布農族人合作，以柳杉、臺灣杉重建布農族傳統獵寮，象徵文化與山林共生。圖／林保署南投分署提供

原住民 布農族 南投

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