千萬露營車變行動醫院 東華醫院深入偏鄉打通救命最後一哩路

南投縣東華醫院今天啟用兩輛由豪華露營車改裝的偏鄉醫療巡迴車，打造成千萬等級行動醫院，結合AI遠距醫療與高階診斷設備，將深入南投山區提供即時急救與初步診療服務，強化偏鄉醫療韌性。

東華醫院表示，巡迴車配備12導程心電圖機、生理監視器、手持式超音波、移動式X光、AED及各項急救設備，配備擔架可直接運送患者。透過AI智能生理監視器，病患生命徵象可即時回傳醫院，影像與數據也能同步傳輸，由專科醫師遠端會診判讀。

東華醫院醫療副院長蘇俊郎表示，國際局勢動盪凸顯醫療韌性的重要性，此次導入行動醫療車，希望縮短偏鄉與醫療中心距離。透過視訊與即時資料傳輸，醫師甚至可於手機端掌握心電圖、超音波及內視鏡影像，提升即時診斷效率。

為響應4月22日世界地球日，院方同步舉辦「綠色處方市集」，並正式啟用偏鄉醫療巡迴車。現場設置人力發電腳踏車，讓民眾體驗能源轉換過程，推廣節能減碳觀念。

南投縣長許淑華、立委游顥等人到場見證「行動醫院」成軍，許淑華表示，偏鄉醫療資源相對不足，行動醫療車啟用有助縮短城鄉醫療差距，提升緊急醫療應變能力與整體醫療韌性。她並指出，透過醫療與永續活動結合，也能讓民眾更理解健康與環境之間的連動關係。

今天活動同時結合環境教育與在地文化推廣，由保育團體「山貓森林」帶領社區長輩以湯圓拼貼石虎圖像，象徵人與自然共生；藝人「香蕉哥哥」則與孩童高舉「2050淨零碳排」，宣導永續理念。東華醫院綠色處方市集繪畫比賽也同步頒獎，展示學童以世界地球日為主題的作品，由董事長陳鴻銘頒發獎金與獎狀。

陳鴻銘表示，東華醫院深耕竹山、鹿谷地區基層醫療18年，此次導入行動醫療車，是希望提供偏鄉居民更即時醫療服務，並感謝衛福部「健康台灣深耕計畫」支持，未來將持續提升醫療品質。

東華醫院偏鄉醫療巡迴車啟用，縣長許淑華、立委游顥等人見證行動醫院強化山區醫療。圖／東華醫院提供

保育團體「山貓森林」和民眾用湯圓做出一幅「東華山貓」圖，象徵永續保育。圖／東華醫院提供