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卓榮泰視察彰濱暫置場 估5月啟用收容144萬土方

中央社／ 台北18日電

營建剩餘土石方處置與去化議題備受關注，行政院卓榮泰今天視察彰濱產業園區，勘察彰濱土方暫置場整備進度。內政部指出，彰濱產業園區規劃整備36公頃土地作為暫置收容空間，估計5月正式開放收土，提供約144萬立方公尺土方收容量能。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，引發業者強烈反彈，中央因此提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

內政部今天透過新聞稿指出，卓榮泰在行政院顧問李孟諺、發言人李慧芝、內政部次長董建宏、經濟部次長何晉滄、彰化縣長王惠美陪同下，視察彰濱產業園區，實地勘察彰濱土方暫置場整備進度。

董建宏表示，為解決中部地區土石方去化壓力，行政院已啟動跨部會協調機制，在彰濱產業園區規劃整備36公頃土地作為暫置收容空間，目前統包工程由國土管理署完成發包，整地作業全力推進，預計今年5月正式開放收土服務，可提供約144萬立方公尺土方收容量能。

董建宏說，硬體設施完工後將移交彰化縣政府經營管理，且此計畫同步銜接經濟部彰濱填海造陸工程，預計可提供98萬立方公尺填築量能，兩者合計可調度242萬立方公尺收容量能；加計台中港南填方區擴增的400萬立方公尺量能，將大幅提升中部地區土石方收容量達642萬立方公尺，確保都市建築工程與國家重大建設穩定推動。

為落實管理機制並加速申請流程，國土管理署預計27日舉辦中部地區說明會，董建宏表示，屆時將完整說明彰濱崙尾土方暫置場、台中港填海造陸計畫及內政部消防署訓練中心防災示範公園工程等3處收容場所的作業進度與申請程序。

董建宏強調，內政部正積極推動暫置場工程，並依環境影響評估法與經濟部協力推動填海造陸計畫，確保土方調度功能如期發揮，期盼中央與地方、政府與產業各界持續齊力合作，讓國家重大建設與民間工程皆能穩健推行，實現經濟發展與環境永續的雙贏目標。

卓榮泰 行政院 土方 李慧芝 內政部

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