彰化眼鏡行藏「地下兵工廠」 老闆圓遙控戰機夢

走進洪尚仁在彰化市經營的眼鏡行地下室，如進入空軍基地，印有青天白日國徽的遙控戰機經國號及F-104模型等蓄勢待發，準備在藍天翱翔，也讓從小喜愛戰機的洪尚仁一圓飛行夢。

洪尚仁的眼鏡行與一般眼鏡行無二，有驗光儀器，架上擺放各式各樣、不同造型眼鏡，地下室卻別有洞天，如另類「地下兵工廠」。

地下室擺放的長桌是停機坪，經國號、F-104星式戰鬥機及戰機F-16模型像準備升空模樣，牆壁及天花板則掛著洪尚仁親手製作的遙控戰機模型及照片。

「念國中的時候，因為學校就在八卦山下，常看見戰機以高難度的飛行姿勢進行操演」，洪尚仁眼睛發亮談起熱愛飛行、實現夢想起點，是一段青澀少年的美好回憶；他說，同學們常在下課時仰望天空，忘不了戰機從頭頂呼嘯而過的震撼。

當時還是學生的洪尚仁阮囊羞澀，沒錢買由模型公司生產的遙控戰機，只好動腦、動手，以保麗龍為材料製作。

「用保龍龍當材料自己動手作，一開始也許外型較簡單粗糙，不像外面賣的這麼精緻，不過可以自己設計戰機外型」，洪尚仁表示，專業廠商賣的都是螺旋槳遙控飛機，如果自己動手就可製作國軍現役戰機模型。

洪尚仁為省錢，和同學們集資用保麗龍當材料，以積木概念組裝，志同道合的夥伴分工合作，由他設計模板，自創積木工法，好友們只要拿到材料，馬上加裝馬達等零件，就可DIY自己的戰機。

「跟研發新戰機一樣，我們一開始自己製作的戰機也是要不斷試飛除錯」，洪尚仁回憶，DIY遙控戰機一開始也飛不起來，須不斷試飛找出原因，且當年沒電腦軟體可繪製設計圖，只能手工繪製。

「以前只能看照片或圖片依樣畫葫蘆」，洪尚仁說，只要有物體正面、側面等圖片，他就能畫出完整設計圖，再組裝出保麗龍遙控戰機。

「最有成就感的部分，就是在屬於自己的空間製作出一架屬於自己的戰機」，洪尚仁自製無塵室、避免揚塵，有的飛友也許只能在家騰出狹小空間，以克難方式製作，但洪尚仁的「地下兵工廠」讓他有更多揮灑空間。

洪尚仁的作品吸引漢翔航空工業股份有限公司注意，受邀為飛虎隊慶祝活動幫忙製作實機大小P-40戰鷹式戰鬥機模型在高雄市岡山區航空教育展示館展出。

他說，為完美呈現活躍於第二次世界大戰的P-40，他以木材和保麗龍幫忙製作機尾和水平尾翼，當眾人讚嘆模型重現P-40輝煌戰功時，他也與有榮焉。

洪尚仁還指著掛在牆上的得意作品SU-47戰機模型說：「當初看到戰機照片，前掠翼的設計很驚豔，就一直在思考怎麼做出來，而且還能夠飛上天」。

他說，SU-47造型太特殊，怎麼飛上天是門學問，幸經不斷試錯，現已能順利升空，國外遙控戰機玩家看到剛在國際航空展展示的戰機，竟已有人能製作出遙控版，邀他在航空雜誌上介紹製作過程。

除靠手工繪圖、積木工法做出遙控戰機，如何讓擬真遙控戰機和真實戰機一樣起飛、降落，或進行俯衝、翻滾等高難度操作，也須靠自己摸索，「真正的戰機有手冊可以參考，但遙控戰機沒有」。

他說，像起飛速度、高度等參數都靠摸索，如果不幸摔機，又要化身維修人員，調整戰機外型、構造等，由於有豐富「實務經驗」，洪尚仁除參加國內、外遙控飛機比賽獲獎，也教導國立成功大學等大專院校航空相關科系學生，幫助製作模型戰機飛上天。

為讓遙控戰機性能更好、外型更接近實機，洪尚仁常參加空軍營區辦的實機展演，認識不少遙控戰機愛好者及飛官，也常邀對方參觀他的「地下基地」，一圓飛上藍天、自在翱翔夢想。