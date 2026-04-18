聽新聞
0:00 / 0:00

藍彰縣長難產 白避談自推人選

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化報導
民眾黨主席黃國昌陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影
民眾黨主席黃國昌陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣長提名遲未定案，是否藍白合與人選爭議引發關注。民眾黨主席黃國昌昨天表示，尊重國民黨內民主機制，將以最大誠意持續溝通，目標是在二○二六年地方選舉守住彰化關鍵席次，並強調整合優先、推出最具競爭力人選。

國民黨內部人選尚未明朗，一度傳出可能徵召前考紀會主委魏平政，引發外界討論。黃國昌對此未多評論，僅指現階段談民眾黨是否自推人選「言之過早」，當務之急是整合在野力量，延續縣長王惠美的施政基礎。他認為，彰化選情相對複雜，需透過協調與智慧，形成最強團隊。

黃國昌也陪同縣議員吳韋達及參選人掃街，並宣布民眾黨地方布局，指出目前已在議員、代表及村里長層級逐步扎根，此次再提名青年、女性及原民背景新人參選，盼擴大支持基礎。他並提到，上次選舉民眾黨在彰化政黨票已突破十七萬票，顯示地方對新興政治力量的期待。

另一方面，魏平政家人過去涉賄選案件再被翻出。判決指出，廿年前他參選社頭鄉長，親屬透過中間人以每票五百元買票，總額近十萬元，遭判刑六月、褫奪公權四年。魏平政表示，當時他並不知情，事後得知也感憤怒，強調無法接受違法行為，盼外界回歸政見討論。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則認為，相關案件與魏平政本人無直接關聯，不致影響提名，但過往爭議在選舉期間難免被放大檢視，未來若獲提名，恐成攻防焦點，關鍵仍在說清楚、講明白。

彰化向來被視為中台灣選戰指標，國民黨提名延宕，內部整合仍待完成；民眾黨則採觀望策略，一方面釋出合作善意，一方面保留自主參戰空間。未來藍白能否整合推出單一人選，將是左右選情的關鍵，一旦協調失靈或人選爭議擴大，原本穩固的席次，可能出現變數。

國民黨 民眾黨 考紀會

延伸閱讀

拚扎根彰化基層！民眾黨「兩顆太陽」積極助選

民進黨南市黨部改選 挺憲派郭國文、林志展拚出頭

相關新聞

節能減碳 南投1000元補助冷氣清洗

隨著夏季高溫將至，用電負載攀升，南投縣政府創新推出「冷氣清洗補助」，投入五十萬元經費，鼓勵民眾提升冷氣效能、降低耗電，每戶最高補助一千元，預估可減少約三點三萬噸二氧化碳排放，提前為夏季用電高峰減壓。

定期清洗冷氣 兼顧冷房效能與健康

用電高峰將至，台電提醒冷氣開機前清洗濾網可省電約一成；業者建議搭配定期深度清洗，兼顧冷房效能與健康。

延宕三任市長 盧秀燕：大安媽祖像今年一定完工

台中大安媽祖文化園區工程延宕十多年，台中市長盧秀燕昨天公開宣示，今年一定完成媽祖雕像興建，兌現地方長期期待。市府表示，目前工程已進入最後階段，預計今年第三季完工，屆時將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

藍彰縣長難產 白避談自推人選

國民黨彰化縣長提名遲未定案，是否藍白合與人選爭議引發關注。民眾黨主席黃國昌昨天表示，尊重國民黨內民主機制，將以最大誠意持續溝通，目標是在二○二六年地方選舉守住彰化關鍵席次，並強調整合優先、推出最具競爭力人選。

首次參賽就拿特優 彰化湖北8學童演出興趣願籌備英語劇場

彰化縣湖北國小遴選8名六年級學童，經約4個月勤練口說英文和表演藝術，首次參加全縣國中小英語讀者劇場比賽，就拿到A組唯一特優。小朋友得獎欲罷不能，願意自編自導自演一齣新劇，校方已考慮規畫作為畢業生展演。

台17路燈電纜線遭竊 入夜交通「黑暗」危險 芳苑鄉公所急捉賊

彰化縣芳苑鄉台十七線的東平路以南、昌豐超市以南，合計20支路燈的電纜線被剪斷偷走，入夜一片黑暗，影響西濱道路的交通安全，鄉公所今呼籲民眾提供線索捉賊，彰化縣芳苑警分局已循線追查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。