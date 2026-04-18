藍彰縣長難產 白避談自推人選

國民黨彰化縣長提名遲未定案，是否藍白合與人選爭議引發關注。民眾黨主席黃國昌昨天表示，尊重國民黨內民主機制，將以最大誠意持續溝通，目標是在二○二六年地方選舉守住彰化關鍵席次，並強調整合優先、推出最具競爭力人選。

國民黨內部人選尚未明朗，一度傳出可能徵召前考紀會主委魏平政，引發外界討論。黃國昌對此未多評論，僅指現階段談民眾黨是否自推人選「言之過早」，當務之急是整合在野力量，延續縣長王惠美的施政基礎。他認為，彰化選情相對複雜，需透過協調與智慧，形成最強團隊。

黃國昌也陪同縣議員吳韋達及參選人掃街，並宣布民眾黨地方布局，指出目前已在議員、代表及村里長層級逐步扎根，此次再提名青年、女性及原民背景新人參選，盼擴大支持基礎。他並提到，上次選舉民眾黨在彰化政黨票已突破十七萬票，顯示地方對新興政治力量的期待。

另一方面，魏平政家人過去涉賄選案件再被翻出。判決指出，廿年前他參選社頭鄉長，親屬透過中間人以每票五百元買票，總額近十萬元，遭判刑六月、褫奪公權四年。魏平政表示，當時他並不知情，事後得知也感憤怒，強調無法接受違法行為，盼外界回歸政見討論。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則認為，相關案件與魏平政本人無直接關聯，不致影響提名，但過往爭議在選舉期間難免被放大檢視，未來若獲提名，恐成攻防焦點，關鍵仍在說清楚、講明白。

彰化向來被視為中台灣選戰指標，國民黨提名延宕，內部整合仍待完成；民眾黨則採觀望策略，一方面釋出合作善意，一方面保留自主參戰空間。未來藍白能否整合推出單一人選，將是左右選情的關鍵，一旦協調失靈或人選爭議擴大，原本穩固的席次，可能出現變數。