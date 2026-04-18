延宕三任市長 盧秀燕：大安媽祖像今年一定完工

台中大安媽祖文化園區工程延宕十多年，台中市長盧秀燕昨天公開宣示，今年一定完成媽祖雕像興建，兌現地方長期期待。市府表示，目前工程已進入最後階段，預計今年第三季完工，屆時將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

盧秀燕昨天主持大安親子館活動時指出，大安區對她而言別具情感，而媽祖文化園區歷經胡志強、林佳龍市長到她任內，長達十多年仍未完工，成為地方長期關注議題。她坦言，當初決定接手處理，將預算送進議會時曾遭阻撓，甚至被要求「要做就自己想辦法」，一度讓工程陷入停滯。

盧秀燕表示，或許是今年三月參拜媽祖後「有保庇」，目前雕像工程推進順利；身為六都唯一女性市長，她認為有責任承擔這項重擔，完成地方心願。

台中市觀旅局指出，大安媽祖文化園區媽祖雕像鋼構已完成，象徵工程邁入關鍵階段。整體雕像連同基座高達五十三點六公尺，其中雕像本體約三十公尺，相當於十八層樓高度，將由六百九十三塊石材組立而成，總重約一千一百七十公噸，目前花崗岩石板已施作至第五層，整體進度穩定推進。

市府說明，該園區早於胡志強任內規畫，並於林佳龍任內完成基座，但因涉及宗教議題，市議會決議不得動用公務預算興建雕像主體，市府轉向尋求民間資源，工程一度停擺。直到興富發文化藝術基金會表達捐贈意願，才讓計畫得以延續。

市府表示，雕像採花崗石打造，由藝術家柯建華設計，造型參考大甲鎮瀾宮「二媽」形象，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手持如意，面向大海，象徵守護台中海線。未來完工後，除具宗教意義，也將結合觀光發展，成為地方新地標。