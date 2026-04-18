定期清洗冷氣 兼顧冷房效能與健康

用電高峰將至，台電提醒冷氣開機前清洗濾網可省電約一成；業者建議搭配定期深度清洗，兼顧冷房效能與健康。

隨著氣溫逐步升高，民眾陸續啟用冷氣，卻也擔心夏季電價增加負擔。台電透過官方社群提醒，冷氣開機前應先清洗濾網，並建議每二至三周定期清潔，不僅有助節電，也能提升冷房效率與室內空氣品質。

台電指出，冷氣運作原理為吸入室內熱空氣後轉換為冷空氣再送出，若濾網長期未清理，灰塵、棉絮與細菌堆積，將阻礙進風並降低熱交換效率，使壓縮機運轉時間拉長，進一步增加耗電量。數據顯示，定期清洗濾網每日約可節省零點四七度電，全年約可省下一成電費。

台電提醒兩大常見錯誤，包括使用硬刷大力刷洗，恐造成濾網變形破損，以及將濾網直接置於陽光下曝曬，高溫與紫外線反而會使材質脆化。建議以清水或中性清潔劑沖洗後，置於陰涼處自然風乾。

濾網若未定期清潔，易成為黴菌與塵蟎溫床，隨冷氣送風擴散，恐誘發過敏性鼻炎、氣喘等症狀，甚至增加呼吸道感染風險。專家建議，家中如有過敏體質者或飼養寵物，清潔頻率應提高至每週一次。

黃姓冷氣清潔業者指出，專業清洗費用約介於一千五百元至四千五百元，視冷氣機型、噸數大小及是否加洗室外機而定。與民眾自行清潔相比，最大差異在於清潔深度與風險控管。民眾自行清潔多僅能處理外殼與濾網，即使搭配市售清潔噴劑，也難以深入風鼓與集水盤，除霉效果有限。

他建議，冷氣保養可雙軌並行，平時每二周自行清洗濾網，每一至二年安排一次專業深度清洗，才能兼顧節能、省錢與使用安全。台電也呼籲，民眾應在夏季用電高峰前完成檢查與清潔，以維持冷氣效能並降低電費支出。