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節能減碳 南投1000元補助冷氣清洗

聯合報／ 記者江良誠陳俊智趙容萱／連線報導
民眾趁夏季來臨前清洗冷氣，不僅有助節能減碳，也能改善室內空氣品質。圖／讀者提供
民眾趁夏季來臨前清洗冷氣，不僅有助節能減碳，也能改善室內空氣品質。圖／讀者提供

隨著夏季高溫將至，用電負載攀升，南投縣政府創新推出「冷氣清洗補助」，投入五十萬元經費，鼓勵民眾提升冷氣效能、降低耗電，每戶最高補助一千元，預估可減少約三點三萬噸二氧化碳排放，提前為夏季用電高峰減壓。

南投縣環保局李易書指出，冷氣機內部鰭片與風鼓長期處於清潔死角，若汙垢累積，將影響熱交換效率，使壓縮機運轉時間延長，增加耗電量；加上內部環境潮濕陰暗，易滋生黴菌、塵蟎與細菌，開機後恐隨氣流進入室內，影響呼吸道健康並提高過敏風險。透過定期清洗，不僅可節電，也有助改善室內空氣品質。

縣府表示，此次補助對象為一般住宅，用電地址須位於南投縣，每台冷氣補助五百元，每戶最多二台，鼓勵民眾透過合格業者進行深度清潔，改善長期使用後效能衰退問題，進一步降低家庭用電需求。

除了冷氣清洗補助，中彰投地區仍有不少透天厝與老舊住宅使用窗型冷氣，部分機型使用年限超過十年，不僅噪音大、冷房效果差，耗電量也偏高，成為夏季電費負擔主因。縣府指出，此次補助可與中央節能家電汰舊換新政策搭配，形成「清潔加汰換」雙軌節能策略。

以實際效益估算，民眾若同時申請縣府冷氣清洗補助及中央家電補助，汰換老舊窗型冷氣時，整體支出最高可減輕約五千元，有助降低購置新機門檻。家電業者也觀察，南投及周邊地區仍有相當比例家庭使用老舊冷氣，若能趁補助期間改用變頻機種，長期可有效降低電費支出。

相較之下，桃園市目前僅針對服務業提供綠建築隔熱補助與社區節能診斷輔導，主要為中央計畫，地方尚未推出類似加碼措施。

南投縣府強調，此次政策不僅是短期補助，更希望培養民眾定期清洗冷氣習慣，同時加速老舊家電退場，透過清潔與汰換並行，降低整體用電需求，達成節能與減碳雙重目標。

冷氣 南投 南投縣

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