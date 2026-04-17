首次參賽就拿特優 彰化湖北8學童演出興趣願籌備英語劇場

彰化縣湖北國小遴選8名六年級學童，經約4個月勤練口說英文和表演藝術，首次參加全縣國中小英語讀者劇場比賽，就拿到A組唯一特優。小朋友得獎欲罷不能，願意自編自導自演一齣新劇，校方已考慮規畫作為畢業生展演。

湖北國小創校二十周年，希望有特別表現留念，彰化縣國中小英語讀者劇場比賽舉辦多年，湖北從未參加，決定遴選六年級學童參加。六年級有5班，六年一班小朋友報名英語朗讀，湖北開放二班到五班小朋友報名英語讀者劇場比賽，選出勇於表現、講英文不吃螺絲的8名學童上學期11月起由英語老師江欣穎、張書瑄訓練。

江欣穎表示，參賽挑選的英語讀本主旨為不能以貌取人，學童周一到周五的早自習、午休，每天至少演練40分鐘，從單字發音、文句流暢度到英語台詞熟悉，再加入表演情緒做到一面講英語一面自然表演，完全融入角色發揮劇場效果。

參賽學童不只英語流利，也各具才藝。巫姓學童將代表彰化縣到花蓮縣參加全國小學運動會跳遠競賽，又能流利講英語，在師長眼中「允文允武」，林姓學童是學校樂團小提琴首席，個性原本靦腆，劇場表演訓練讓他勇敢分享說「比賽時都沒出錯，是很棒的經驗。」

鄭姓學童飾演公雞，平常很少接觸雞，剛開始不知如何詮釋這個角色；他說，兩位英文老師耐心指導幫他找到方向，成功表演一隻既驕傲又自大的公雞。

校長莊世雄表示，湖北重視英語教育，穩紮穩打進行，校內有兩名英文老師，家長會支持推動英語教育，贊助聘請一名外師，湖北孩子對英文實在不陌生；很感謝老師平時認真扎實的指導，家長配合，湖北8名學童第一次出賽，以展演方式得到好成績，家長會已承諾招待請吃牛排大餐，小朋友非常開心，也主動表達願意籌備新劇，學校考慮納入畢業生展演。