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大甲媽上轎藍綠大咖同框 蔣萬安、江啟臣台上自拍嗨
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，今天下午5點上轎儀式，多位政治人物到場。民進黨秘書長徐國勇和立委何欣純站在後排，下方信徒視線中，二人一度消失，鎮瀾宮董事長顏清標介紹二人並請他們致詞時，二人站到最前方才目標明顯被看見。
今天下午5點的上轎典禮，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤主持，邀請多位來賓迎三尊媽祖神像上轎，包括台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、立委顏寛恒、廖偉翔、民進黨祕書長徐國勇、立委何欣純等人到場。
上轎時蔣萬安和江啟臣被排在最前排，二人目標明顯，不斷向前方信徒揮手致意，江啟臣也比出愛心手勢，最後還和蔣萬安在台上自拍。
徐國勇與何欣純被排在後排，二人被邀請致詞時才走到最前方，站在下方的信徒才看得清楚。
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