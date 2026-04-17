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好市多台中續展店 盧秀燕透露以海線地區為優先

中央社／ 台中17日電

對於好市多將持續台中展店計畫，市長盧秀燕今天透露，好市多目前在台中的2間分店都在市區，未來將以海線地區優先，代表海線地區工商業也慢慢繁榮起來。

盧秀燕今天出席海線地區大安親子館開幕儀式，會中接受媒體聯訪針對好市多（Costco）將持續在台中展店計畫表示，因為好市多現在台中的2間店生意太好了，所以還要繼續部署展店。

盧秀燕表示，好市多原來台中的兩間分店都在市區，因此好市多高層之前來拜訪她，說要繼續開至少2間到6間，其中以海線地區優先；這代表海線地區，工商業現在也慢慢繁榮起來，所以大家會把好的設施設在這裡，現在正在籌備當中。

對於是否支持立法院初審通過的電影、演唱會、球賽免徵娛樂稅時，盧秀燕表示，雖然台中市會因而減少稅收約新台幣2億元，但她仍會支持。

盧秀燕解釋，由於這些娛樂稅是針對人民要去看運動賽事、演唱會、看電影，或是各種影視活動所課的稅，這不應該課稅，因為要讓人民輕鬆，所以她主張也支持娛樂稅應該要取消；國家稅收能輕稅簡政，是正確方向。

盧秀燕也認為，將娛樂稅取消，包括影視業、開演唱會的人，不會負擔那麼沉重的稅，才會有更多意願舉辦相關活動，讓人民有更好娛樂、更好運動賽事可以享受；同時她也希望中央能聽見地方心聲，能把減少的稅收補給地方。

台中市 好市多 盧秀燕

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