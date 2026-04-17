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彰化精品進軍國際展會 打卡贈限量文創筆

中央社／ 彰化17日電

彰化縣府在台灣國際創意禮品文具展設彰化味文創精品展區，邀工藝、農業等領域業者參展，參觀民眾前往展區打卡，標註彰化縣文化局或彰化文創臉書或IG，可獲得彰化文創筆1支。

彰化縣文化局今天發布新聞稿，說明台灣國際創意禮品文具展昨天在台北世貿一館開幕，縣府率領縣內17家優質文創業者參展，並設立彰化味文創精品展區。

文化局指出，彰化味文創精品展區的核心精神，在於讓地方文化內涵得以延伸多元創作，轉化具文化深度、故事性及市場價值的文創產品，使彰化味成為富含文化底蘊與設計能量的地方標誌。

文化局表示，參展作品涵蓋工藝、農業及生活設計等領域，展現不同產業面文化轉譯成果，縣府跨局處協助17家業者參展，整合集體品牌力量，提升彰化文創在國際展會的整體辨識度與市場競爭力。

文化局指出，台灣國際創意禮品文具展為亞洲重要禮品與文具專業交流平台，彰化今年首次以精品級規格整合品牌參展，未來將持續以彰化味為品牌，透過國際展會、品牌行銷及跨域合作推動文創政策深化，持續拓展多元通路，讓半線風格成為地方文創的重要代表。

文化局表示，為提升民眾互動及加強推廣彰化文創品牌，4月16日至19日展覽期間，民眾前往展區打卡並標註彰化縣文化局或「彰化文創」臉書專頁或IG帳號，即可獲贈彰化文創筆1支，每日限量200份。

彰化 文創

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