物理學家朱經武舊宅誤拆 議員促中市府提修復計畫

民進黨台中市議員楊典忠今天針對知名超導物理學家朱經武清水區舊宅遭拆除未通報事件，要求市府文化局提報修復計畫，市府文化局說，會協調軍方儘早提出修復計畫。

朱經武在清水讀初中及高中共6年，1958年畢業於清水高中，曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士。朱經武2024年到清水故居探視，並拜訪母校，原本位於信義新村的朱經武故居將規劃為名人故事館，卻遭國防部委外廠商誤拆，台中市文化局除裁罰國防部30萬元，並要求提報清理及修復計畫。

楊典忠今天在市議會教育文化業務質詢表示，清水信義新村為台中市唯一登錄的聚落建築群，其中朱經武舊宅原規劃作為「名人故事館」，卻在2024年12月遭到拆除破壞，重要文化資產瞬間化為烏有。

楊典忠質疑說，市府對文資保護態度消極，不僅事發後未即時公開說明，隔了半年後因為議員質詢，文資遭拆除的事情才被揭露，然後損毀案的裁罰審議會議，負責拆除、監造單位、還有代管的軍方與台中市政府都不用負責，後續清理與修復工程更是遙遙無期。

楊典忠認為，市府在朱經武舊宅遭拆除事件上，代管失職、資訊未公開、文資清理與修復延宕，文資保護失能，他要求文化局3個月內提報議會朱經武舊宅修復計畫。

台中市副市長鄭照新對此表示，文化局會要求國防部進行文資清理，並提出修復計畫，對於清水眷村二期修復工程，也會要求文化局掌握工程進度，希望明年可以看到二期修復工程的結果。

文化局長陳佳君指出，因為朱經武舊宅具有文資身分，所以拆除隔天就要求停工，責成文資處到現場進行告示，事後市府也有加強巡查，並以圍籬保護，而誤拆事件是因為廠商施工前沒有看清楚契約內容規範，及文資地點的標誌，所以在懲處會議才會處分30萬元。

陳佳君說，空軍因為經費關係，到今年3月才開始清理文資構件，清理期程將到年底，接下來會協助軍方針對修復計畫內容及經費估算。至於市府代管朱經武舊宅，會協調軍方儘早提出修復計畫。