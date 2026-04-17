台17路燈電纜線遭竊 入夜交通「黑暗」危險 芳苑鄉公所急捉賊

彰化縣芳苑鄉台十七線的東平路以南、昌豐超市以南，合計20支路燈的電纜線被剪斷偷走，入夜一片黑暗，影響西濱道路的交通安全，鄉公所今呼籲民眾提供線索捉賊，彰化縣芳苑警分局已循線追查。

芳苑鄉長林保玲接獲鄉民通報，指稱興仁村、漢寶村的台十七線部分路段路燈「失明」。林保玲今前往查看，發現埋地電纜線的管子都被剪斷，電纜線被抽走，一個路燈電源開關箱控制10支路燈，電纜線長度約250公尺，兩個路段、兩個開關箱合計20支路燈不亮，被偷電纜線約500公尺。

「被偷走的不僅是電纜線，是大家的交通安全。」林保玲說，台十七線車流量大，車速60公里至70公里，晚間沒路燈照明相當危險，鄉公所提醒民眾經過興仁村東平路以南、漢寶村昌豐超市以南，都應注意路況和減速慢行，行人更要留意自身交通安全。

電纜線失竊的路段正施做綠美化工程，林保玲研判小偷假裝施工人員趁機下手，因此呼籲民眾提供線索，最近幾天有沒有挖掘中央分隔島的人，甚至拉電線假裝施工，若有線索可提供鄉公所或警方。鄉公所已報警並加速搶修，芳苑警分局正著手清查可疑的偷竊電纜線慣犯。