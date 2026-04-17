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燒金紙也要低碳升級 南投砸550萬補助寺廟金爐還幫民宅洗冷氣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府推動低碳轉型政策，寺廟環保金爐與電子禮炮補助持續加碼，盼減少祭祀空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推動低碳轉型政策，寺廟環保金爐與電子禮炮補助持續加碼，盼減少祭祀空汙排放。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天舉辦「低碳行動．淨零未來」記者會，宣布持續推動寺廟環保設備補助，並首度納入一般住宅冷氣清洗補助，從宗教場域到日常生活同步推動減碳，朝淨零排放目標邁進。

副縣長王瑞德表示，環保政策不能只做末端「節流」，更須從源頭改善。南投為宗教大縣，寺廟林立，祭祀活動過去易產生空氣污染，縣府多年持續輔導寺廟導入環保設備，盼在兼顧傳統文化的同時，減少汙染排放與熱島效應。

縣府指出，113年起已累計補助42座環保金爐及電子禮炮設備。今年在縣議會支持下編列550萬元經費，其中500萬元用於寺廟減碳補助，包括環保金爐或同類汙染防制設備，最高補助60萬元；電子禮炮車最高4萬元；另新增針對已使用5年以上金爐空污防制設施的維修管理補助，最高5萬元。每間寺廟每年每項以申請一次為限，具低碳認證標章者優先。

除宗教場域外，縣府也首度推動住宅端節能措施，編列50萬元辦理「一般住宅冷氣清洗補助」，凡設籍南投且用電地址位於縣內、非營業用電之住宅皆可申請，每台冷氣補助500元，每一用電地址最多2台。

縣府表示，此次政策結合寺廟與社區雙軌推動，盼透過村里與宗教組織擴散減碳觀念，讓節能減碳落實日常生活。

南投縣首度推出一般住宅冷氣清洗補助，鼓勵民眾從日常生活落實節能減碳。圖／南投縣政府提供
南投縣首度推出一般住宅冷氣清洗補助，鼓勵民眾從日常生活落實節能減碳。圖／南投縣政府提供

南投

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