廢瓷器變身！台中大安清潔隊巧手改裝「超萌盆栽」現場排隊領瘋了

台中市環保局大安區清潔隊為了讓資源回收觀念深入社區，今在頂安里社區活動中心舉辦資源回收宣導及兌換活動，現場不僅有回收知識教學，最引人注目的是清潔隊員巧手改造的「超萌盆栽」療癒十足又能淨化空氣，吸引大批里民排隊兌換。

環保局表示，現場詳細解說紙容器、玻璃，到生熟廚餘的正確分類方式，並強化電池與鋰電池的回收觀念，並推廣自備購物袋、塑膠袋循環再利用等，不僅省荷包，也能輕鬆落實環保。

活動最夯的兌換品，為兼具美感與淨化空氣功能的「二手瓷器小盆栽」。大安區清潔隊員發揮巧思，將回收而來的馬克杯、瓷器細心清洗整理，在器皿底部打出洩水孔，再種上吊蘭、黃金葛、吊竹草、竹百合、銅錢草及虎尾蘭、多肉植物等綠色植栽，搖身一變成療癒小盆栽。不少領到的民眾直呼「超萌」、「好療癒！」

環保局長吳盛忠指出，未來將持續結合在地特色與創意元素推動環保宣導，希望讓資源回收不再只是責任，將資源再利用與綠美化結合，讓環保行動「看得見、摸得到」，提升生活質感。

環保局表示，活動現場也準備二手循環袋，方便民眾將兌換到的瓷器盆栽帶回家，同時傳遞「袋袋相傳、減塑生活」，落實資源循環再利用的理念。

台中市環保局大安區清潔隊員將回收瓷器整理，打孔後製作成「超萌盆栽」。圖／台中市環保局提供