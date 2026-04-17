聽新聞
0:00 / 0:00
廢瓷器變身！台中大安清潔隊巧手改裝「超萌盆栽」現場排隊領瘋了
台中市環保局大安區清潔隊為了讓資源回收觀念深入社區，今在頂安里社區活動中心舉辦資源回收宣導及兌換活動，現場不僅有回收知識教學，最引人注目的是清潔隊員巧手改造的「超萌盆栽」療癒十足又能淨化空氣，吸引大批里民排隊兌換。
環保局表示，現場詳細解說紙容器、玻璃，到生熟廚餘的正確分類方式，並強化電池與鋰電池的回收觀念，並推廣自備購物袋、塑膠袋循環再利用等，不僅省荷包，也能輕鬆落實環保。
活動最夯的兌換品，為兼具美感與淨化空氣功能的「二手瓷器小盆栽」。大安區清潔隊員發揮巧思，將回收而來的馬克杯、瓷器細心清洗整理，在器皿底部打出洩水孔，再種上吊蘭、黃金葛、吊竹草、竹百合、銅錢草及虎尾蘭、多肉植物等綠色植栽，搖身一變成療癒小盆栽。不少領到的民眾直呼「超萌」、「好療癒！」
環保局長吳盛忠指出，未來將持續結合在地特色與創意元素推動環保宣導，希望讓資源回收不再只是責任，將資源再利用與綠美化結合，讓環保行動「看得見、摸得到」，提升生活質感。
環保局表示，活動現場也準備二手循環袋，方便民眾將兌換到的瓷器盆栽帶回家，同時傳遞「袋袋相傳、減塑生活」，落實資源循環再利用的理念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。