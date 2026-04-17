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民團監院陳情縱容違法工廠營運 中市：已裁罰177萬
民團今天前往監察院陳情台中市政府縱容違法工廠營運，籲請監察院調查。台中市府對此表示，已依法裁罰計12次、共177萬元，並要求停止營運，必要時將執行斷水斷電。
民團今天赴監察院陳情指出，台中市華利鋼鐵公司違法營運，遭勒令停工後仍持續經營，市府卻未動用斷水斷電等強制手段，有圖利、瀆職嫌疑，希望監察院立案調查市府是否涉及行政怠惰、瀆職等。
台中市政府經濟發展局表示，此工廠未依規辦理工廠登記，已依法裁處累計12次共新台幣177萬元，並要求停止營運；對於此工廠仍拒不停工，依工廠輔導管理法規定，必要時將執行斷水斷電，維護產業秩序。
經發局指出，此廠設於霧峰區中正路2巷2號，現場以「華利鋼鐵有限公司」名義從事鋼筋裁切作業，經發局自民國111年9月起接獲民眾檢舉，已多次稽查並依法裁罰。
環保局表示，此廠於111年間曾因作業噪音遭民眾陳情，經派員稽查並進行音量量測，在限期改善後已符規定；後續如再接獲相關陳情，將依規定派員查辦。
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