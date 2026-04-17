立院初審通過娛樂稅法部分條文修正 盧秀燕：中市少2億盼中央補足

立法院近日初審通過「娛樂稅法」部分條文修正草案，擬將電影、演唱會及體育賽事等項目的娛樂稅免除；對此，台中市長盧秀燕今天明確表達支持立場，並直言台中市稅收預估將減少約2億元，但為了「輕稅簡政」及推動影視運動產業景氣，認為是正確的改革方向。

盧秀燕表示，過去擔任立法委員期間，就曾帶頭提案修法爭取減掉娛樂稅。如今身為地方首長，立場始終如一，她認為減稅能帶動整體社會活力，讓民眾有更好的娛樂與運動享受；娛樂稅主要是針對民眾參與運動賽事、演唱會、電影等各類影視活動所課徵的稅，「這些不應該課稅，要讓人民生活得更輕鬆。」她強調，取消這些項目的娛樂稅，能直接減輕一般市民的休閒負擔。

盧秀燕指出，取消娛樂稅後，包括影視業、演唱會主辦方及體育團體的負擔將大幅減輕；當稅負不再沉重，盼能吸引主辦方更願意到台中舉辦各類大型活動，這對推動地方影視娛樂及運動景氣有顯著幫助，是多贏的局面；不過，減稅也面臨現實的財政挑戰。

盧秀燕坦言，若「娛樂稅法」修法通過，台中市一年稅收預估會減少約2億元；因此她特別向中央喊話，希望中央政府在推動國家整體「輕稅簡政」政策時，也要聽見地方的聲音，呼籲中央應規劃配套方案，「台中少2億，中央就補2億給我們」，補足地方政府的稅源缺口，讓地方政府在支持產業景氣的同時，也能兼顧地方建設與民生福利，確保國家發展走向正確的軌道。