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媽祖像10多年蓋不起來 盧秀燕：大安媽祖園區今年一定完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對地方關注已久、延宕三任市長的「大安媽祖文化園區」工程，盧秀燕公開宣示今年「一定會把它媽祖雕像建起來」，完成大安人的心願。記者黑中亮／攝影
針對地方關注已久、延宕三任市長的「大安媽祖文化園區」工程，盧秀燕公開宣示今年「一定會把它媽祖雕像建起來」，完成大安人的心願。記者黑中亮／攝影

台中市長盧秀燕今主持大安親子館時示，大安區是她有特殊感情的地方；針對地方關注已久、延宕三任市長的「大安媽祖文化園區」工程，盧秀燕公開宣示，雖然預算一度在議會碰壁，今年「一定會把它媽祖雕像建起來」，完成大安人的心願。

盧秀燕表示，大安媽祖園區興建計畫歷經三任市長、長達10多年都無法順利完工。 她坦言，當初親自決定接手處理，送預算至議會時卻遭到阻撓，當時議會甚至要求「市長要做可以，自己想辦法」。 她提到，或許是今年3月拜媽祖有靈驗，目前媽祖雕像工程進度順利，她身為六都唯一的女性市長，有責任將這項重擔扛起。

中市觀旅局指出，大安媽祖文化園區的媽祖雕像鋼構完成後，標誌著這座承載海線居民13年期盼的地標，終於進入最後關鍵階段，連同基座總高將達53.6公尺，30公尺高的雕像，相當於18層樓高度，將依序組立693塊石材，總重達1170公噸，目前花崗岩石板已經搭到第五層，可望在今年第3季完工，完工後將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

媽祖文化園區本身由前市長胡志強時代開始規劃，8年多前在前市長林佳龍任內完工基座部分，然而這座媽祖雕像的興建過程並非一帆風順，最先由於涉及宗教議題，市議會決議不能動用公務預算興建，市府遂尋求民間捐贈，但雕像主體一直懸而未決，直到興富發文化藝術基金會表達捐贈意願，才讓這項建設得以完整呈現。

台中市政府表示，這座雕像主體採用花崗石打造，雕像由知名藝術家柯建華設計，樣貌參考鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態；這座結合宗教文化、藝術美學與觀光價值的地標，不僅是海線居民的驕傲，更將成為台中市推動觀光的重要資產，為地方帶來嶄新的發展契機。

針對地方關注已久、延宕三任市長的「大安媽祖文化園區」工程，盧秀燕公開宣示今年「一定會把它媽祖雕像建起來」，完成大安人的心願。記者黑中亮／攝影
針對地方關注已久、延宕三任市長的「大安媽祖文化園區」工程，盧秀燕公開宣示今年「一定會把它媽祖雕像建起來」，完成大安人的心願。記者黑中亮／攝影

台中 媽祖 盧秀燕

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