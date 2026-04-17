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誤拆超導物理學家朱經武故居 議員批中市府失職失能

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今教育文化業務質詢，市議員楊典忠表示，朱經武舊宅誤拆後，重要文化資產瞬間化為烏有，質疑市府對文資保護態度消極，後續清理與修復工程更遙遙無期。圖／楊典忠提供
台中市議會今教育文化業務質詢，市議員楊典忠表示，朱經武舊宅誤拆後，重要文化資產瞬間化為烏有，質疑市府對文資保護態度消極，後續清理與修復工程更遙遙無期。圖／楊典忠提供

國際知名超導物理學家朱經武童年住清水眷村，台中市議員楊典忠表示，清水信義新村為台中市唯一登錄的聚落建築群，且朱經武博士故居原規劃作為「名人故事館」，卻在2024年12月遭拆除破壞，重要文化資產瞬間化為烏有，質疑市府對文資保護態度消極，後續清理與修復工程更遙遙無期。

朱經武1958年畢業於清水高中，他在清水讀初中及高中共6年，曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士。朱經武2024年還探視清水故居，並拜訪母校清水國小及清水高中，未料2024年12月4日發現朱故居被拆，市府即要求停工，調查才知國防部委外廠商清除園區雜物時誤拆，文資處召開文資審議會，裁罰國防部30萬元，並要求提報清理及修復計畫。

台中市議會今教育文化業務質詢，市議員楊典忠表示，朱經武故居誤拆後，市府未發布新聞訊息，直到隔年5月底才由議員揭露，質疑作為台中市唯一的聚落建築群遭拆除，「難道不需對市民交代？」而且涉及拆除的機關、監造單位及代管機關竟全無責任，最終僅裁罰委託廠商30萬元，顯示市府對文化資產的保護形同虛設，不僅是管理疏失，更是文資保存制度的失守。

楊典忠表示，市府當時裁罰審議會議決議由空軍單位提出清理計畫，然後再送修復計畫，但至今進度嚴重落後，文化局長去年承諾「年底將進行原地修復」，但目前現場仍被圍籬封鎖，內部成為大片空地，看不到任何修復跡象，質疑空軍提送的清理計畫進度不明，修復計畫遙遙無期，要求文化局3個月內提報議會朱經武舊宅修復計畫。

文化局長陳佳君指出，朱經武故居具文資身分，拆除隔天就要求停工，責成文資處到現場告示，事後市府也加強巡查，並以圍籬保護，而誤拆事件是因廠商施工前沒有看清楚契約內容規範，以及文資地點的標誌，在懲處會議裁罰30萬元。

陳佳君表示，空軍因經費關係，今年3月才開始清理文資構件，清理期程將到年底，目前由市府代管朱經武故居，並協調軍方盡早提出修復計畫。

香港科技大學 議員 眷村

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