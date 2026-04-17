以車追稅！彰化分署智慧快打鎖車 1年追回534萬

法務部行政執行署彰化分署針對拖欠國家稅費且名下有車輛可供執行者，在彰化縣執行「鎖車追稅」快打，欠稅人停在路邊的愛車也逃不掉，目前在員林市、彰化市等4鄉鎮市執行，追回的欠稅已有534萬元，未來將會擴大執行區域，籲納稅義務人勿心存僥倖。

「你停車我就封，愛車停路邊也逃不掉。」彰化分署執行官張峻嘉表示，部分義務人常存有僥倖心理，認為車輛行蹤不定，執行機關難以掌握，即使長期欠繳稅費與罰鍰，仍頻繁駕車外出代步，對於欠稅催繳置若罔聞，因此彰化分署與彰化縣政府交通處跨機關合作，推動「義務人車輛路邊停車通報暨執行專案計畫」以車追稅。

張峻嘉說，透過智慧停車管理系統與案管資料庫對接，精準鎖定義務人車輛，執行範圍從最初的員林市試辦，目前已擴展至彰化市、和美鎮及北斗鎮，透過即時通報與快打模式鎖定欠稅人的車輛動態。

此專案自2025年4底實施，截至今年3月底已通報共407件，排除無執行實益案件後，實際到場執行次數147件，成功查封45件，累計執行追回534萬元欠稅及罰鍰等。

張峻嘉說，不過彰化分署也考量車輛往往是民眾維持生計或家庭接送必備工具，執行團隊在現場也採取多元且彈性的應變措施，例如共開出102件現場通知書，對於情節較輕或車主不在場者，先留通知書給義務人緩衝期限，引導其主動聯繫分署處理欠稅，避免直接扣車造成生活驟變。

對於具備還款誠意但確有經濟困境者，彰化分署採取先發還車輛保管，讓義務人辦理分期繳納，目前已有35件案件成功辦理分期。其中一名欠稅近18萬元的義務人，分署考量其需接送家中長輩就醫，在車主繳納部分款項並辦理分期後，即同意將車輛發還保管。

彰化分署表示，專案終極目標並非查扣財產，而是要建立如影隨形的執法威懾，未來將會配合路邊收費區域的擴張，持續精進系統串接與動態追緝網，再次提醒義務人，若有還款困難應主動向分署洽詢，切勿心存僥倖，以免愛車於公共場域遭到查封，影響個人聲譽與生活便利。