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翻倍花！台中物調券今年首波35萬份 24日開搶攻略看這裡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影
台中市經發局長張峯源今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影

民眾期待的小確幸又來了！台中市經發局長張峯源今宣布，已舉辦三屆的「物調券」都吸引大批民眾排隊兌換，今年第一波「物調券」預計4月24日至4月26日在台中107處兌換點，歡迎民眾再次用100元現金，把200元物調券帶回家，等於現賺一倍，預計發放35萬份，為在地商機再注入強心針。

今早經發局在台中市政府文心樓一樓舉辦「物調券」宣傳活動，由張峯源主持，這次活動再次獲得台中市議會的支持，包括市議員邱愛珊、劉士州等人議員熱情相挺擔任最佳代言人，攜手商圈以及產業故事館店家代表共同行銷物調券。

張峯源說明，物調券2023年首次推動物調券活動即獲得熱烈回響，回顧三屆推動成果，帶動整體消費金額大幅成長，特別是在傳統市場、夜市攤集區、商圈店家及地方特色產業顯著提升來客數與營業額，物調券整體回收率高達99.7%，顯示民眾參與踴躍、使用率極高，有效促進在地市集、商圈與產業發展。

張峯源指出，今年第一波發放兌換點擴大至107處，包括公有市場、夜市攤集區及特色產業館等，本次特別新增1處商圈，即為南區「工學台火商圈」，讓使用範圍更廣、受益群體更多。

經發局說明，本次發放期間為4月24日至4月26日（周五至周日），上午、下午及晚上皆有不同類別場域發放，使用期限至4月30日，歡迎大家前往台中的市場、夜市攤販集中區、商圈等107處場域，將35萬份物調券領回家，以現金100元兌換200元物調券使用消費，每人每場域每日僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用。

經發局指出，歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得，讓在地小店熱起來、城市經濟旺起來！更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/3248394/post)查詢。

台中市經發局長張峯源（左三）今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影
台中市經發局長張峯源（左三）今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影

台中市經發局長張峯源（左三）今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影
台中市經發局長張峯源（左三）今宣布，今年第一波「物調券」4月24日開跑。記者趙容萱／攝影

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