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夜衝武嶺不再任性加速 科技測速改寫台14線駕駛習慣
南投縣政府警察局為降低交通事故風險，針對仁愛鄉台14線及南投市東閔路兩處易超速路段，更新固定式測速設備，預計7月1日恢復雙向取締，並先行啟動為期3個月宣導期，強化用路人守法觀念。
警方指出，仁愛鄉台14線70.7公里處及南投市東閔路1.35公里處原有測速設備，因使用年限已久，陸續出現軟硬體故障，影響執法準確性與穩定度，已編列預算進行汰換更新，目前設備建置作業正進行中。
這次更新將導入新一代數位測速雷達，並優化影像擷取系統，可提升違規偵測的精準度與穩定性，未來也將採雙向取締方式，加強整體執法效能，減少駕駛人僥倖心理。
警方分析，台14線為通往清境及武嶺的重要觀光幹道，近年因夜間衝山及大型重機騎乘風氣興盛，部分路段車速偏高，增加事故風險；東閔路則為市區主要通勤道路，因路段筆直，駕駛人易有超速情形。
統計顯示，上述兩處路段近2年交通事故共計99件，顯示強化速度管理具有迫切性。警方表示，透過科技執法設備建置，除可提升取締正確性，也有助發揮預防及嚇阻效果。
為降低民眾適應衝擊，警方將在設備正式啟用前規劃3個月宣導期，透過多元管道及社群媒體加強宣導，提醒用路人提早熟悉新措施，逐步建立守法駕駛習慣。
南投縣警察局強調，科技執法目的在於導正違規行為、降低事故發生，並非以取締為手段，呼籲駕駛人行經山區及易超速路段時務必遵守速限、減速慢行，共同維護道路交通安全。
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