快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

30歲男首次陪大甲媽旅行走9天 他求媽祖保佑航安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
30歲唐姓男子（右）在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香。記者游振昇／攝影
30歲唐姓男子（右）在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香。記者游振昇／攝影

2026年大甲媽遶境進香今年一樣有許多年輕人參加，30歲唐姓男子在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香，在朋友引導下向媽祖稟告後將提早出發，他說自己的工作和媽祖很貼近，媽祖是海上女神，他求媽祖保佑自己工作過程航安。

唐姓男子說，他二位朋友去年第一次參加大甲媽遶境進香，今年繼續參加，也邀他加入，他立即答應，因為自己感覺媽祖很親切，自己航運工作也和媽祖有關連，參加遶境進香更可以貼近媽祖，他興奮又期待這次跟媽祖旅行，有9天8夜可以和媽祖說說話。他說工作期間常出海一次要7到9個月，假期可累積，這次累積年假跟著媽祖走9天，不需再請假。

另一名30歲王姓男子說，他與朋友相約今天下午到鎮瀾宮參拜媽祖，在進香旗上綁符令後提前出發，他今年第二次跟著媽祖旅行，去年陪媽祖旅行的感覺很好，心情放空，沿途看到奉獻和熱情的人，回工作上充飽能量；他今天下午請半天假，預計陪媽祖走3天。

鎮瀾宮 媽祖 大甲媽 遶境

延伸閱讀

影／大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

沒去媽祖進香也想求保佑？命理師教「這3招」對接能量又補運

影／大甲媽祖和白沙屯媽祖「雙媽會」？ 鄭銘坤：都是緣分

新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

相關新聞

30歲男首次陪大甲媽旅行走9天 他求媽祖保佑航安

2026年大甲媽遶境進香今年一樣有許多年輕人參加，30歲唐姓男子在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香，在朋友引導下向媽祖稟告後將提早出發，他說自己的工作和媽祖很貼近，媽祖是海上女神，他求媽祖保佑自己工作過程航安。

遶境22天全台最長！台中樂成宮旱溪媽祖今起駕 盧秀燕、劉世芳扶轎

台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄活動迄今205周年，今天上午8時起駕，今年正逢選舉年，藍綠政治人物雲集，綠營有內政部長劉世芳與台中市長參選人何欣純出席，藍營則有台中市長盧秀燕、國民黨台中市長參選人江啟臣到場，眾人恭請媽祖上轎安座及出巡。

開幕3天狂吸30萬人！逛漢神洲際這招「免塞車」還能拿好康

台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕，短短3天湧入30萬人潮。中捷估算，台中捷運文心崇德站運量成長10%、每日接駁約2800人次，「捷運＋接駁」分流策略奏效，免費接駁車服務將持續至4月30日，民眾免塞車、免找車位，還可憑搭乘證明兌換優惠，有效紓解周邊交通壓力。

爭取曝光！大甲媽今晚起駕 藍綠白大咖齊聚台中鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今開始，晚間十時五分起駕。大甲媽起駕歷年都有政治人物雲集，今年恰逢選舉年，藍綠白大咖齊聚，綠營派秘書長徐國勇和台中市長參選人何欣純，白營出動柯文哲、黃國昌兩任黨主席，藍營黨內明星傾巢而出。

宮廟文化躍上國際舞台 中台灣燈會祈願村獲美國謬思大獎2金3銀

2026中台灣燈會「幸福祈願村」燈區結合台中山、海、屯、城四大區域的指標性宮廟意象，在美國謬思設計及創意大賽摘下2金3銀。台中市民政局長吳世瑋表示，這不僅肯定市府與在地團隊，更彰顯台中深厚文化底蘊，讓世界看見台中的文化創意與城市魅力。

停車不再比掛號難！全台首創台中榮總「代客泊車」1.5天吸近百人體驗

中部唯一公立醫學中心台中榮民總醫院每日門診量破萬人，停車位僅800多個，常一位難求，甚至苦等一小時沒等到，直呼「比掛號還難」。台中榮總為解決就醫痛點，全台首創「代客泊車就醫」服務，需支付100元代駕費，服務上路1.5天，累積近百車次體驗，深獲民眾好評，大讚便民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。