聽新聞
0:00 / 0:00
30歲男首次陪大甲媽旅行走9天 他求媽祖保佑航安
2026年大甲媽遶境進香今年一樣有許多年輕人參加，30歲唐姓男子在航運業工作，常一次出海就要7到9個月，他今年首次參加大甲媽遶境進香，在朋友引導下向媽祖稟告後將提早出發，他說自己的工作和媽祖很貼近，媽祖是海上女神，他求媽祖保佑自己工作過程航安。
唐姓男子說，他二位朋友去年第一次參加大甲媽遶境進香，今年繼續參加，也邀他加入，他立即答應，因為自己感覺媽祖很親切，自己航運工作也和媽祖有關連，參加遶境進香更可以貼近媽祖，他興奮又期待這次跟媽祖旅行，有9天8夜可以和媽祖說說話。他說工作期間常出海一次要7到9個月，假期可累積，這次累積年假跟著媽祖走9天，不需再請假。
另一名30歲王姓男子說，他與朋友相約今天下午到鎮瀾宮參拜媽祖，在進香旗上綁符令後提前出發，他今年第二次跟著媽祖旅行，去年陪媽祖旅行的感覺很好，心情放空，沿途看到奉獻和熱情的人，回工作上充飽能量；他今天下午請半天假，預計陪媽祖走3天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。