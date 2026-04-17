遶境22天全台最長！台中樂成宮旱溪媽祖今起駕 盧秀燕、劉世芳扶轎

台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄活動迄今205周年，今天上午8時起駕，今年正逢選舉年，藍綠政治人物雲集，綠營有內政部長劉世芳與台中市長參選人何欣純出席，藍營則有台中市長盧秀燕、國民黨台中市長參選人江啟臣到場，眾人恭請媽祖上轎安座及出巡。

樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動是延續清朝道光年間，至今有205年歷史的傳統宗教民俗活動，每年農曆三月一日出巡。今天起駕，上轎儀式，由樂成宮董事長何敏誠率領現場眾來賓行五獻禮祝禱，恭請媽祖移駕、上轎安座、點燃起馬砲及恭送起駕等重點儀式。

何敏誠指出，「旱溪媽祖遶境十八庄」2008年登錄為台中市無形文化資產，旱溪媽祖遶境天數長達22天及行經路程公里數為全台之冠，遶境路程固定，停駕或駐駕宮廟涵蓋烏日、霧峰、大里、太平區，並經由東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等11個行政區域，今天起駕，預計5月8日回鑾安座。

盧秀燕表示，旱溪媽祖又稱雨水媽，德基水庫蓄水率原本只有5成，現在已經72%，感謝旱溪媽組靈驗，保佑台中風調雨順。

劉世芳說，台中市是國際大都市，在旱溪媽祖保佑下，台中成為亮麗城市，希望台中都晴空萬里、國泰民安，參與遶境的信徒平安快樂。