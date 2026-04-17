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開幕3天狂吸30萬人！逛漢神洲際這招「免塞車」還能拿好康

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中漢神洲際廣場開幕首日，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際廣場開幕首日，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影

台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕，短短3天湧入30萬人潮。中捷估算，台中捷運文心崇德站運量成長10%、每日接駁約2800人次，「捷運＋接駁」分流策略奏效，免費接駁車服務將持續至4月30日，民眾免塞車、免找車位，還可憑搭乘證明兌換優惠，有效紓解周邊交通壓力。

中捷公司表示，在市長盧秀燕及交通局積極宣導下，民眾改搭捷運至松竹站或文心崇德站，再轉乘免費接駁專車前往商場，有效分散車流並提升整體通行效率，目前兩站皆設有清楚接駁指引與資訊，讓民眾輕鬆轉乘、無縫銜接，初步已展現良好疏運效益，也讓民眾享有更從容的購物體驗。

漢神洲際為鼓勵消費者使用大眾運輸，同步推出優惠活動，持台中捷運紙本搭乘證明可兌換30元漢神幣，消費滿500元再加贈台中捷運一次票1張，成功帶動兌換熱潮，形成「搭捷運、拿好康、免塞車」的正向循環。

中捷公司表示，免費接駁車服務將持續至4月30日，每日上午11時至晚間9時行駛，每20至30分鐘一班，分別於文心崇德站及松竹站提供接駁服務。近期適逢商場開幕及洲際棒球場賽事，呼籲民眾多加利用捷運轉乘接駁車，輕鬆前往購物或觀賽，享受便利順暢的城市交通服務。

民眾在台中捷運松竹站旁搭乘漢神洲際免費接駁車。圖／中捷提供
民眾在台中捷運松竹站旁搭乘漢神洲際免費接駁車。圖／中捷提供

台中漢神洲際廣場開幕首日，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影
台中漢神洲際廣場開幕首日，吸引大批人潮。記者趙容萱／攝影

漢神洲際免費接駁車運行時間。圖／中捷提供
漢神洲際免費接駁車運行時間。圖／中捷提供

台中捷運 塞車 盧秀燕

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