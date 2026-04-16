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兒童托育服務法三讀通過 民眾黨台中市黨部呼籲中市府盡速對接

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院會今三讀修正通過兒童托育服務法。記者林俊良／攝影
立法院會今三讀修正通過兒童托育服務法。記者林俊良／攝影

立法院今天三讀通過兒童托育服務法，包含強化托育機構管理規範、強化不當照顧案件處理機制、加速布建公共托育機構等等。民眾黨台中市黨部表示，這是托育制度的重大里程碑，但也要提醒中央落實地方補助，並呼籲中市府盡快了解新法展開系統對接。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇表示，攸關幼兒權益的「兒童托育服務法」歷經民眾黨9個月努力，在立院三讀通過，他要以以家長身分表示高度肯定，強調這是托育制度重大里程碑，為下一代撐起關鍵保護傘。

吳皇昇指出，過去常發生監視器畫面遺失導致親師互信崩解的狀況，此次修法落實三大訴求：建立全國一致裁罰標準、建置影像保留30日的監管雲，以及中央承諾全額補助，這不僅保障優良教師，更能讓家長安心將孩子交給托育機構。

針對財政負擔，吳皇昇嚴正提醒中央，應兌現全額補助雲端費用承諾，不要企圖將建置設備的費用轉嫁地方。他強調，預算撥付絕不能看顏色分派系，或對不同政黨執政的縣市大小眼，且軟硬體建置期程必須透明，避免地方政府獨自承擔基層壓力。

吳皇昇最後呼籲台中市府主動出擊，盡速了解新法細節並對接系統，市府務必強化資訊安全防護與隱私管理，降低托育人員疑慮；身為1個父親，他將持續監督執法進度，確保每個台中孩子都能在安全環境成長茁壯。

立法院 民眾黨 台中

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