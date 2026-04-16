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宮廟文化躍上國際舞台 中台灣燈會祈願村獲美國謬思大獎2金3銀

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
2026中台灣燈會「幸福祈願村」燈區結合台中山、海、屯、城四大區域的指標性宮廟意象，在美國謬思設計及創意大賽摘下2金3銀。圖／台中市政府提供
2026中台灣燈會「幸福祈願村」燈區結合台中山、海、屯、城四大區域的指標性宮廟意象，在美國謬思設計及創意大賽摘下2金3銀。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會「幸福祈願村」燈區結合台中山、海、屯、城四大區域的指標性宮廟意象，在美國謬思設計及創意大賽摘下2金3銀。台中市民政局長吳世瑋表示，這不僅肯定市府與在地團隊，更彰顯台中深厚文化底蘊，讓世界看見台中的文化創意與城市魅力。

吳世瑋指出，「幸福祈願村」以包容為核心，串聯山海屯城四大區宮廟，打造沉浸式燈區，其中「光環境燈組」融入屯區的香米、海線的生態及山城的鮮果等意象，透過豐富的燈光語彙編織城市光景，展現台中的韌性與活力，勇奪「概念設計類」金獎。

吳世瑋表示，其餘4組宮廟主題燈組也抱回1金3銀，大里七將軍廟的「忠義護鄉土」燈組，以Q版七將軍爺造型結合精湛的燈藝工法，傳遞守護鄉里的忠義精神，讓在地信仰的藝術形象躍上國際，榮獲「照明設計類」金獎肯定。

吳世瑋說，豐原慈濟宮與南屯萬和宮雙雙獲得「概念設計類」銀獎，前者營造溫馨童趣氛圍，後者以龍馬神獸傳遞祥瑞。梧棲永天宮則融合媽祖信仰與海洋意象，憑藉獨特的燈藝表現，摘下「活動藝術類」銀獎，展現海線深厚的人文底蘊和蓬勃生命力。

民政局強調，此次揚威美國大獎，是對台中城市文化力與設計力的肯定，未來市府會持續深化地方文化特色，結合創意策展與節慶活動，讓宗教文化與市民生活緊密連結，提升台中國際能見度，向世界展現幸福城市的獨特魅力。

媽祖 美國 團隊

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