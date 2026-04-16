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營養午餐在地食材僅香菇 中市府洽農會增加種類

中央社／ 台中16日電

台中市政府推動國中小營養午餐免費，今年9月實施，每週至少有一道有機蔬菜和在地食材，在地食材目前僅以菇類為主，農業局表示，已與農會接洽，有機會增加食材種類。

台中市政府今年追加新台幣13.6億元預算，從115學年度下學期起，實施公立國中小校午餐免費，預計超過21萬學生受惠；午餐供應內容每週至少1道有機蔬果、採用1次台中在地食材，每週至少供應1次水果，每日供應至少3菜1湯。

台中市議會今天召開財政經濟委員會，民進黨籍市議員蕭隆澤質詢，每週至少1次在地食材能否落實，農業局掌握哪些食材足夠供應。

農業局長李逸安答詢，全年能夠供應的食材是菇類，包含香菇、金針菇、杏鮑菇等，團膳業者已經接洽新社的菇農，可保證實質供應。

蕭隆澤質疑，下學期起學校營養午餐的在地食材只剩下菇類，孩子都吃香菇就好了嗎？市府應落實規定，要和各農會了解，能夠實質掌控的食材數量。

李逸安回覆，已經在盤點，除了葉菜類沒辦法，米、馬鈴薯、芋頭等食材都有機會，柑橘等水果類也有可能。市府已與農會接觸也會和教育局合作，把台中在地的當季農產品送入校園內，讓孩子吃到最好的食材。

農會 台中市 營養午餐

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