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停車不再比掛號難！全台首創台中榮總「代客泊車」1.5天吸近百人體驗
中部唯一公立醫學中心台中榮民總醫院每日門診量破萬人，停車位僅800多個，常一位難求，甚至苦等一小時沒等到，直呼「比掛號還難」。台中榮總為解決就醫痛點，全台首創「代客泊車就醫」服務，需支付100元代駕費，服務上路1.5天，累積近百車次體驗，深獲民眾好評，大讚便民。
林姓市民表示，陪同行動不便長者到台中榮總就醫，最不方便就是停車問題，院方創新做法，花100元能省去在停車場繞圈圈的時間與焦慮感，「非常划算」且便民。
台中榮總指出，院內原設有1245個停車位，但因目前第三醫療大樓新建工程施工中，導致車位縮減，經盤點剩餘800多個車位，院方在院外第二停車場提供240個優惠停車位，平均5至10分鐘就有免費交通車接駁。
台中榮總說明，為體貼趕時間或行動不便病患或家屬，院方決定引進代客泊車服務。另外，台中榮總第三醫療大樓預計明年落成，地下停車場有730個車位，計畫會提早啟用，疏解車流。
這項泊車服務時間從上午8時到下午4時，民眾開車抵達「第一醫療大樓」或「門診前棟大樓一樓」的專屬泊車站後，即可將愛車交給專業服務人員。單程代駕費為100元，停車費依實際停放時間另計。
台中榮總說明，這項泊車服務，泊車服務人員會將車輛停放在北區第三停車場，拍照留存並回報接待員，民眾取車時持泊車卡到代客泊車櫃檯領鑰匙，及搭乘接駁車到第三停車場取車，並到繳費機付款代駕費和停車費。
台中榮總表示，代客泊車服務昨啟動，首日有49輛車次使用，今天截至中午也有43車次，成效不錯。
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