快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

台中消防局赴日觀摩 深化防災交流

中央社／ 台中16日電

台中市消防局今天表示，14日與產官學界代表，前往日本與防災士會、京都市消防局等單位參訪觀摩，盼落實國際防災經驗交流，強化台中災害防救量能，並建構韌性社區。

台中市政府消防局發布新聞稿表示，此次赴日觀摩活動，依據台中市政府、逢甲大學與日本防災士會所簽定的「推動災害防救工作經驗交流備忘錄」辦理，目的在於定期推動台日間的災害管理經驗與資訊交流，並借鏡日本豐富的民間救災實務經驗。

消防局說明，參訪團隊由台中市消防局、逢甲大學學者及台灣防災士協會等產官學界代表組成，14日前往日本參加災害防救觀摩活動。

行程規劃走訪日本關西地區多處重要的防災設施，在京都地區，前往京都市消防局交流災時指揮調度、救急救助量能與派遣策略。同時，團隊也實地視察京都市市民防災中心，體驗結合180度巨大螢幕與地面投影的土砂災害體驗區，及模擬城市暴雨的4D地下街浸水劇場，與避難壓力門體驗。

此外，行程也安排參訪京都大學防災研究所的「宇治川開放實驗室」，此處為重要水災與水文綜合實驗場之一，重點觀察大型水槽沖刷、地下空間浸水模型及泥石流實驗裝置。

消防局提到，期望透過此次實地觀摩與跨國經驗交流，能將日本在極端氣候應對、防災設施建置及民眾防災體驗教育上的經驗帶回台中，持續精進災害防救工作量能，打造更安全的韌性城市。

日本 逢甲大學 京都

延伸閱讀

防堵破口！桃園領先六都 倉儲物流業納火災高風險管理

數產署衛星數位應用創新大賽 20隊獲獎跨足災防等主題

培育觀光人才 觀光署甄選60名赴日泰訪學

10年冷氣安裝職災死亡7成是墜落 勞動部長：恐讓年輕人卻步

相關新聞

停車不再比掛號難！全台首創台中榮總「代客泊車」1.5天吸近百人體驗

中部唯一公立醫學中心台中榮民總醫院每日門診量破萬人，停車位僅800多個，常一位難求，甚至苦等一小時沒等到，直呼「比掛號還難」。台中榮總為解決就醫痛點，全台首創「代客泊車就醫」服務，需支付100元代駕費，服務上路1.5天，累積近百車次體驗，深獲民眾好評，大讚便民。

海味結合美學 彰化線西青年推夕陽餐桌拚觀光

線西肉粽角擁有迷人的海岸線與絕佳夕陽景致，在地青年發起「夕陽餐桌」活動，結合花藝、廚師、船長等跨領域團隊，共同打造融合海味、美學與人情的沉浸式餐桌體驗，獲得不少好評。今年暑假活動將進一步結合「一畝海小旅行」的挖海蛤體驗，推出海岸辦桌行程，深化地方觀光。

台中萬和宮「展覽專輯8」出版了 記錄3年、15檔深耕鄉土藝術火花

台中萬和宮發表最新藝文成果─「萬和宮展覽專輯8」出版了！彙集2023年至2025年「創意藝廊」15個檔期作品，其中一大亮點是萬和宮媽祖鎮殿340周年慶「南屯在地名家聯展」，展現萬和宮深耕鄉土文化、推動藝術創作的深厚底蘊。

鍋烤之都在台中！台中鍋烤節勇奪2026美國泰坦創新大獎金獎

「鍋烤之都在台中」！台中市經發局以台中鍋烤節為主軸，「Forging a City’s Signature: The Fire & Steam Initiative for Taichung’s Hot Pot & BBQ Identity」為題，勇奪2026年國際泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）金獎殊榮，讓台中城市品牌成功登上國際舞台。

健保費已扣別慌 南投10萬長者補助5月回補「錢會自己回來」

南投縣政府長者健保費補助4月1日上路，不過有民眾發現4月健保費已遭扣款，引發疑問。縣府強調，這屬既有作業流程，符合資格長輩毋須擔心，5月起補助款到位後，已扣款項將陸續退回原帳戶。

大甲媽遶境18日掃過沙鹿、清水！ 海線交通管制不想塞車請繞道

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動4月17日22時05分正式起駕後，依規劃鑾轎預計18日凌晨0時許進入清水，並將沿清水區、沙鹿區中山路南行，行經沙鹿區四平街、鎮南路、屏西路、向上路、沙田路後進入龍井區，由於大量信眾已在台1線沿途擺放點心站，提醒民眾今年大甲媽與白沙屯媽祖進香時程高度相近，海線預計湧入空前人潮，清水分局今日公布轄區交通疏導計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。