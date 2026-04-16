台中消防局赴日觀摩 深化防災交流

台中市消防局今天表示，14日與產官學界代表，前往日本與防災士會、京都市消防局等單位參訪觀摩，盼落實國際防災經驗交流，強化台中災害防救量能，並建構韌性社區。

台中市政府消防局發布新聞稿表示，此次赴日觀摩活動，依據台中市政府、逢甲大學與日本防災士會所簽定的「推動災害防救工作經驗交流備忘錄」辦理，目的在於定期推動台日間的災害管理經驗與資訊交流，並借鏡日本豐富的民間救災實務經驗。

消防局說明，參訪團隊由台中市消防局、逢甲大學學者及台灣防災士協會等產官學界代表組成，14日前往日本參加災害防救觀摩活動。

行程規劃走訪日本關西地區多處重要的防災設施，在京都地區，前往京都市消防局交流災時指揮調度、救急救助量能與派遣策略。同時，團隊也實地視察京都市市民防災中心，體驗結合180度巨大螢幕與地面投影的土砂災害體驗區，及模擬城市暴雨的4D地下街浸水劇場，與避難壓力門體驗。

此外，行程也安排參訪京都大學防災研究所的「宇治川開放實驗室」，此處為重要水災與水文綜合實驗場之一，重點觀察大型水槽沖刷、地下空間浸水模型及泥石流實驗裝置。

消防局提到，期望透過此次實地觀摩與跨國經驗交流，能將日本在極端氣候應對、防災設施建置及民眾防災體驗教育上的經驗帶回台中，持續精進災害防救工作量能，打造更安全的韌性城市。