海味結合美學 彰化線西青年推夕陽餐桌拚觀光

線西肉粽角擁有迷人的海岸線與絕佳夕陽景致，在地青年發起「夕陽餐桌」活動，結合花藝、廚師、船長等跨領域團隊，共同打造融合海味、美學與人情的沉浸式餐桌體驗，獲得不少好評。今年暑假活動將進一步結合「一畝海小旅行」的挖海蛤體驗，推出海岸辦桌行程，深化地方觀光。

「夕陽餐桌」由一群深耕地方的青年共同推動，他們曾於去年台灣設計展期間跨界合作，將設計導入生活場景，讓地方文化從保存走向生活實踐。

發起人黃泯嘉長期舉辦「一畝海小旅行」，致力推廣線西海岸文化。他表示，這次將與漁民及在地廚師合作，在夕陽下辦桌，未來也希望透過摸蛤仔等體驗活動，讓更多人認識家鄉海岸特色。

團隊成員洪俊男指出，彰化西海岸從芳苑到線西各具特色，透過活動串聯，希望吸引更多青年投入漁業與觀光發展。

在食材方面，船長黃超群大力支持春夏季節最鮮漁獲供應，交由專業廚師團隊料理。他表示，目前正值花枝、風螺等海產盛產季節，這次特別準備原生種象牙白螺與新鮮花枝，以最在地的方式呈現線西海味。

彰化線西鄉青年結合花藝、廚師、船長等跨領域，共同打造融合海味、美學與人情的沉浸式餐桌體驗。圖／黃泯嘉提供