台中萬和宮「展覽專輯8」出版了 記錄3年、15檔深耕鄉土藝術火花

台中萬和宮發表最新藝文成果─「萬和宮展覽專輯8」出版了！彙集2023年至2025年「創意藝廊」15個檔期作品，其中一大亮點是萬和宮媽祖鎮殿340周年慶「南屯在地名家聯展」，展現萬和宮深耕鄉土文化、推動藝術創作的深厚底蘊。

此次收錄的展覽中，充滿了濃厚的人文情感與傳承意義。包括黃譓丞親子藝遊美展、林茂樹與林惠敏父女書畫聯展、謝嘉益與王美容夫妻特展、張月蓮與葉千慈母女聯展，以及賴明杭與林麗月夫妻攝影聯展。這些檔期不僅叫好又叫座，更讓本輯增添了藝術傳家溫馨色彩。

萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮1995年在萬和文化大樓五樓麻芛文化館內設立展覽廳，後更名為「創意藝廊」，並在2005年起，每隔三年定期出版展覽專輯，至今邁入第八輯。感謝所有參展藝術家的共襄盛舉，讓萬和宮能推動藝術走入在地生活。

「萬和宮展覽專輯8」核心內容為「第15至17屆萬和美展」入選以上作品。萬和美展自2008年創立以來，已成為中部地區具代表性的藝術競賽。評審委員倪朝龍大師曾公開稱讚，「萬和美展的水準極高！」多名藝術名家也一致公認，萬和宮展覽專輯具備專業水準。

專輯一大亮點為萬和宮媽祖鎮殿340周年慶，規畫2024年第5檔期的17名「南屯在地名家聯展」，展出膠彩、陶藝、西畫、國畫、書法及攝影等作品。此外，專輯收錄了2023年第4檔期的「導覽志工才藝聯展」。