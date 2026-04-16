快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台中萬和宮「展覽專輯8」出版了 記錄3年、15檔深耕鄉土藝術火花

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「萬和宮展覽專輯8」出版，董事長蕭清杰感謝各檔期藝術家共襄盛舉。圖／萬和宮提供
「萬和宮展覽專輯8」出版，董事長蕭清杰感謝各檔期藝術家共襄盛舉。圖／萬和宮提供

台中萬和宮發表最新藝文成果─「萬和宮展覽專輯8」出版了！彙集2023年至2025年「創意藝廊」15個檔期作品，其中一大亮點是萬和宮媽祖鎮殿340周年慶「南屯在地名家聯展」，展現萬和宮深耕鄉土文化、推動藝術創作的深厚底蘊。

此次收錄的展覽中，充滿了濃厚的人文情感與傳承意義。包括黃譓丞親子藝遊美展、林茂樹與林惠敏父女書畫聯展、謝嘉益與王美容夫妻特展、張月蓮與葉千慈母女聯展，以及賴明杭與林麗月夫妻攝影聯展。這些檔期不僅叫好又叫座，更讓本輯增添了藝術傳家溫馨色彩。

萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮1995年在萬和文化大樓五樓麻芛文化館內設立展覽廳，後更名為「創意藝廊」，並在2005年起，每隔三年定期出版展覽專輯，至今邁入第八輯。感謝所有參展藝術家的共襄盛舉，讓萬和宮能推動藝術走入在地生活。

「萬和宮展覽專輯8」核心內容為「第15至17屆萬和美展」入選以上作品。萬和美展自2008年創立以來，已成為中部地區具代表性的藝術競賽。評審委員倪朝龍大師曾公開稱讚，「萬和美展的水準極高！」多名藝術名家也一致公認，萬和宮展覽專輯具備專業水準。

專輯一大亮點為萬和宮媽祖鎮殿340周年慶，規畫2024年第5檔期的17名「南屯在地名家聯展」，展出膠彩、陶藝、西畫、國畫、書法及攝影等作品。此外，專輯收錄了2023年第4檔期的「導覽志工才藝聯展」。

台中

延伸閱讀

父女跨時空筆墨對話 黃湘詅黃君璧作品聯展

屏菸「花花caucau」特展 聚焦性別平權與文化認同

屏菸原民館「花花caucau」 跨域藝術詮釋性別與文化之美

台中十大伴手禮組明星隊 揮軍台北這家百貨9天快閃聯展

相關新聞

海味結合美學 彰化線西青年推夕陽餐桌拚觀光

線西肉粽角擁有迷人的海岸線與絕佳夕陽景致，在地青年發起「夕陽餐桌」活動，結合花藝、廚師、船長等跨領域團隊，共同打造融合海味、美學與人情的沉浸式餐桌體驗，獲得不少好評。今年暑假活動將進一步結合「一畝海小旅行」的挖海蛤體驗，推出海岸辦桌行程，深化地方觀光。

台中萬和宮「展覽專輯8」出版了 記錄3年、15檔深耕鄉土藝術火花

台中萬和宮發表最新藝文成果─「萬和宮展覽專輯8」出版了！彙集2023年至2025年「創意藝廊」15個檔期作品，其中一大亮點是萬和宮媽祖鎮殿340周年慶「南屯在地名家聯展」，展現萬和宮深耕鄉土文化、推動藝術創作的深厚底蘊。

鍋烤之都在台中！台中鍋烤節勇奪2026美國泰坦創新大獎金獎

「鍋烤之都在台中」！台中市經發局以台中鍋烤節為主軸，「Forging a City’s Signature: The Fire & Steam Initiative for Taichung’s Hot Pot & BBQ Identity」為題，勇奪2026年國際泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）金獎殊榮，讓台中城市品牌成功登上國際舞台。

健保費已扣別慌 南投10萬長者補助5月回補「錢會自己回來」

南投縣政府長者健保費補助4月1日上路，不過有民眾發現4月健保費已遭扣款，引發疑問。縣府強調，這屬既有作業流程，符合資格長輩毋須擔心，5月起補助款到位後，已扣款項將陸續退回原帳戶。

大甲媽遶境18日掃過沙鹿、清水！ 海線交通管制不想塞車請繞道

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動4月17日22時05分正式起駕後，依規劃鑾轎預計18日凌晨0時許進入清水，並將沿清水區、沙鹿區中山路南行，行經沙鹿區四平街、鎮南路、屏西路、向上路、沙田路後進入龍井區，由於大量信眾已在台1線沿途擺放點心站，提醒民眾今年大甲媽與白沙屯媽祖進香時程高度相近，海線預計湧入空前人潮，清水分局今日公布轄區交通疏導計畫。

影／南投名間興建焚化爐 陳駿季：目前沒收到農地變更申請

農業部長陳駿季上午針對南投縣名間鄉興建焚化爐，受訪表示焚化爐位址在特農區，不能作為其他的用途，會秉持3個原則：合理性、必要性、不可替代性。目前並沒有收到南投縣政府農地變更的申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。