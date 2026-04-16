鍋烤之都在台中！台中鍋烤節勇奪2026美國泰坦創新大獎金獎

「鍋烤之都在台中」！台中市經發局以台中鍋烤節為主軸，「Forging a City’s Signature: The Fire & Steam Initiative for Taichung’s Hot Pot & BBQ Identity」為題，勇奪2026年國際泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）金獎殊榮，讓台中城市品牌成功登上國際舞台。

經發局長張峯源表示，泰坦創新大獎評選標準嚴謹，涵蓋策略完整性、市場影響力、創意轉譯能力及執行品質等面向，此次得獎作品匯聚全球頂尖團隊，包括瑞士Q.Enterprises AG（Dynex）、美國Kaleidescape及阿聯UpskillX等知名企業，台中市政府能在眾多國際競爭者中脫穎而出，顯示公部門同樣具備創新思維與國際競爭力。

經發局指出，台中鍋烤節成功將在地飲食文化轉化為具國際識別度的城市品牌，不僅翻轉夏季餐飲淡季，帶動整體產值成長逾6%，更透過「區區有鍋烤」的全市參與模式，凝聚店家與市民熱情，展現高度市場影響力與執行力，成為城市行銷的成功典範。

經發局說明，活動導入台中通APP數位平台，整合店家報名、民眾投票、消費抵用及抽獎機制，打造政府、產業與市民三方共贏模式；並於2025年邁向國際化，邀請韓國、印度、義大利及泰國駐台代表參與宣傳影片拍攝，以多元文化視角行銷台中鍋烤魅力，大幅提升國際能見度。

經發局指出，2026鍋烤節將於今年暑假再度登場，市府也將以此次榮獲國際大獎為重要里程碑，持續以創新思維推動產業發展與城市行銷，打造宜居、永續且具國際競爭力的台中。