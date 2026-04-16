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健保費已扣別慌 南投10萬長者補助5月回補「錢會自己回來」
南投縣政府長者健保費補助4月1日上路，不過有民眾發現4月健保費已遭扣款，引發疑問。縣府強調，這屬既有作業流程，符合資格長輩毋須擔心，5月起補助款到位後，已扣款項將陸續退回原帳戶。
南投縣政府社會及勞動局表示，4月健保費仍由金融機構或投保單位依原機制先行扣繳，縣府將於5月統一撥付補助款給健保署，後續再由金融機構或投保單位依實際繳費情形辦理退費。若為銀行自動扣款或依附子女公司投保者，款項將回補至原扣款帳戶。
社勞局長林志忠說，南投縣65歲以上人口比例已突破22%，邁入超高齡社會，過去健保補助多集中於低收入或弱勢族群，一般長者較難受惠，此次在財政達成零負債基礎下，編列社福預算擴大照顧對象。
南投縣「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，不設所得門檻、無設籍年限，以及免出門申請，由縣府主動比對資格並代繳健保費，預估逾10萬名長者受惠，每人每年最高可省9912元。
適用對象為設籍南投縣且年滿65歲以上長者，以及年滿55歲以上原住民，並須具全民健康保險在保身分，且未獲政府機關全額補助。補助金額以健保第6類保險對象自付保費為上限，目前每人每月最高補助826元，超出部分仍須自行負擔。
社勞局強調，符合補助資格的長者無須另行申請或辦理退費，只要持續具備健保投保身分，縣府即會主動代繳並完成補助流程，老人健保費權益不受影響。
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