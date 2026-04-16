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台中大甲日式宿舍群招商 廠商興趣缺缺

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中大甲車站日式宿舍群委外招商案日前開公聽會，議員指出市府要求得標業者負責建物耐震補強、變更使照等等，才導致業者無意願，市府表示會再與台鐵公司溝通。圖／聯合報系資料照片 游振昇
台中大甲車站日式宿舍群委外招商案日前開公聽會，議員指出市府要求得標業者負責建物耐震補強、變更使照等等，才導致業者無意願，市府表示會再與台鐵公司溝通。圖／聯合報系資料照片 游振昇

台中市大甲火車站周邊有數棟日本時代的鐵路宿舍，市府希望活化成文創與商業空間，日前辦理地方招商說明會，反應不佳。當地民代指出，市府連耐震補強、使用執照變更等等都還沒做，如何吸引業者？市府說，該地產權屬於台鐵公司，會再就公聽會意見與台鐵溝通。

經濟發展局指出，大甲商圈周邊日式宿舍群招商說明會基地面積約一千三百廿三坪，位於大甲車站前廣場，包含三棟木構造建築與三棟加強磚造宿舍，市府與台鐵公司合作，希望引進特色商家進駐，活化日式宿舍群；二○二一年初修復完畢，歷經多次協商，今年四月八日再次舉辦招商說明會。

民進黨議員施志昌昨在議會質詢指出，原本很多業者有意願進駐，但上周聽完招商說明會，紛紛打退堂鼓；正常的委外招商如審計新村，政府要先編列計畫修繕老舊建物、改造景觀和公共空間，並變更好建物使用執照，企業或商家進駐只要專心經營產品、吸引遊客就好。

施志昌表示，大甲日式宿舍群的招商大異其趣，市府要求得標廠商必須負責建物耐震補強、老樹維護、變更使照等等，這怎麼能叫招商，乾脆叫委外代辦工程就好了；就算有財團願意接手，處理這些程序就要一、兩年，這不是委外招商，是要民間自掏腰包幫政府補坑。

副市長黃國榮答詢回應，主要問題在於日式宿舍群的產權，該地屬於台鐵公司，市府接受台鐵委託辦理招商，廠商反應不佳，應該與台鐵交涉。經發局長張峯源表示，一直都有與台鐵溝通，現在的招商條件就台鐵擬定，目前先把公聽會等程序走完，市府會蒐集業界意見，再與台鐵協商是否變更條件。

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