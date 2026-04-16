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彰化非法堆廢棄物 1收押15交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化檢警環查獲四家環保公司業者非法堆置廢棄物，堆置廠區旁就是稻田。圖／彰化地檢署提供
彰化檢警環查獲四家環保公司業者非法堆置廢棄物，堆置廠區旁就是稻田。圖／彰化地檢署提供

彰化縣環保局日前接獲檢舉，發現多家環保公司業者在彰化市、大村鄉、福興鄉等地非法堆置廢棄物，通報檢警查緝，查獲四家業者，雖持有乙級廢棄物清除許可證，卻非法堆置大量事業廢棄物，法院裁定一人收押、十五人交保，全案偵辦中。

專案小組發現，四家環保公司將收來的紡織布條、輪胎、工廠與醫院的一般廢棄物等，堆置在包括彰化市、大村鄉、福興鄉等共四處廠區，有些廠區旁就是稻田，堆置量約有五千四百卅九立方公尺，對環境潛在重大汙染風險。

彰化地檢署專案小組四月已發動兩波搜索行動，動員警調環人員共八十三人次，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地搜索十四處，查出共有四家環保公司等清除業者，雖持有乙級廢棄物清除許可證，卻未依法申請設立貯存場或轉運站，擅自將清運廢棄物堆置於廠區內。

檢察官已依違反廢棄物清理法向法院聲請羈押兩人，其中一人准押，共有十五人交保、限制住居兩人，另查扣曳引車、大貨車、小貨車、壓縮車、挖土機、堆高機及推土機等共廿五輛犯罪工具。

彰化縣環保局長江培根說，彰化縣近年因應在地產業需求，已逐年增加溪州焚化廠對事業廢棄物的進場收受量，去年事業廢棄物處理量三萬五千噸，較二○二三年增加約二點五倍，且三令五申，嚴禁清運業者收受外縣市事業廢棄物。

部分清運業者聲稱因焚化場處理量能不足，導致彰化縣的廢棄物無法進廠，需要暫存；環保局指出，此次查緝真相大白，部分不肖清除業者私設廢棄物暫存場，卻是收受外縣市事業廢棄物載往場內非法貯存，再混充成彰化縣廢棄物進入溪州焚化廠處理，嚴重排擠縣內事業廢棄物處置空間。

環保局呼籲，縣內各清除業者應衡量收運能力，特別在焚化爐年度歲修期前，須妥善規畫收受量，若未申請而超收事業廢棄物，依法送辦。

廢棄物 彰化縣 環保局

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