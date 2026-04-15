快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

議員關心好市多台中設點評估 市府：穩健推進

中央社／ 台中15日電
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照
好市多示意圖。圖／聯合報系資料照

好市多台中市展店計畫受關切，無黨籍台中市議員陳廷秀今天關心好市多設點評估。市府表示，整體計畫穩健推進中，後續仍待好市多美國總部確認投資計畫後再對外說明。

好市多目前在台中市設有2家分店，陳廷秀在台中市議會財政經濟業務質詢中，關心好市多在台中市的設點評估。他指出，市府曾公布好市多大中華區總監親自來拜會市長盧秀燕，並表達看好台中發展潛力，要設台中第3店，甚至到6家分店，但不知目前設點評估有何進展。

陳廷秀表示，市府曾對外公布，好市多評估台中第3店將選擇西屯區「台中精機舊廠」用地，但據了解，此案近期送交內政部都審會未通過已遭退回，是否該地設點評估已卡住。至於好市多台中海線設點提案，港務公司承諾用地年限可從原20年使用權，再疊加20年成為40年，獲得好市多同意。

台中市經發局長張峯源回應，內政部審議小組因「台中精機舊廠」用地立案是要設定為研發中心用途，目前確實已遭內政部都審會退回，計畫書需補強這方面的論述。

針對好市多台中海線展店規劃，市府經發局說明，好市多與台中港務分公司保持聯繫，持續就相關投資地點進行評估與討論，整體計畫穩健推進中，後續仍待好市多美國總部確認投資計畫後，再正式對外說明。

台中 好市多

延伸閱讀

農林漁牧啟動調查 議員籲中市府：普查「說真話」別填表交差

好市多「1人氣商品」限時促銷！會員驚喜讚：奶香濃郁

私人娛樂招待所網路公然攬客 議員批中市府「狀況外」

台中中央市場拆除挨批淪廢棄物天堂 中市府：盡速清除

相關新聞

台中十大伴手禮組明星隊 揮軍台北這家百貨9天快閃聯展

為讓優質的台中十大伴手禮開拓更大市場，台中市工策會今首度攜手8家獲獎品牌組成「金牌明星隊」進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」一直到23日，進行為期9天的春季限定快閃聯展，不僅要將台中在地店家的優質產品推向全台舞台，也要讓北部消費者感受台中品牌的實力。

台中市欠稅金額13.7億元創新高 市府：多為牌照稅不容易掌握

台中市2024年欠稅的件數23.6萬件、欠稅總額13.7億元，雙雙創下歷年新高，議員質疑市府稽徵遭遇瓶頸，要求檢討欠稅清理機制，以免台中成為欠稅天堂。市府表示，欠稅主要集中於牌照稅，車輛移動性高不容易掌握，市府已和行政執行署合作，導入科技工具追查。

彰化縣政府整合10家在地優質業者 參加新加坡食品展開拓海外市場

「2026新加坡國際食品展」共有115個國家、2750間廠商參與，彰化縣政府整合10家在地優質業者，訂4月21日至24日組團參加， 打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，充分展現彰化特色，期待獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。

羅大佑到玖壹壹跨世代魅力 南投草地音浪震出國際獎項白金榮耀

南投城市行銷再傳捷報，南投縣政府新聞及行政處主辦的「一心二夜演唱會」，近日在2026年美國謬思創意大獎中脫穎而出，勇奪「活動類演唱會」最高等級白金獎，成為地方政府大型活動少見登上國際舞台的案例。

台中大甲車站周邊日式宿舍群公聽會反應不佳 市府：再與台鐵溝通

台中市大甲火車站周邊有數棟日本時代的鐵路宿舍，市府希望活化成文創與商業空間，日前辦理地方招商說明會，反應不佳。民意代表指出，市府連耐震補強、使用執照變更等等都還沒做，如何吸引業者？市府表示，該地產權屬於台鐵公司，會再就公聽會意見與台鐵溝通。

衝突升溫…南投名間焚化爐 密集環評挨批

南投縣府昨、今舉行名間焚化爐二階環評範疇界定相關會議，遭質疑正值春茶採收季卻密集開會，痛批行政暴力。民進黨縣長參選人温世政聲援「堅決反對在名間蓋焚化爐」，可透過「雞尾酒療法」提高資收率等，協調其他縣市去化。縣長許淑華反駁，若單純能處理就不會堆積垃圾卅萬噸，學霸醫師應該理性看問題，不要受政治影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。