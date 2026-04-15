議員關心好市多台中設點評估 市府：穩健推進

好市多在台中市展店計畫受關切，無黨籍台中市議員陳廷秀今天關心好市多設點評估。市府表示，整體計畫穩健推進中，後續仍待好市多美國總部確認投資計畫後再對外說明。

好市多目前在台中市設有2家分店，陳廷秀在台中市議會財政經濟業務質詢中，關心好市多在台中市的設點評估。他指出，市府曾公布好市多大中華區總監親自來拜會市長盧秀燕，並表達看好台中發展潛力，要設台中第3店，甚至到6家分店，但不知目前設點評估有何進展。

陳廷秀表示，市府曾對外公布，好市多評估台中第3店將選擇西屯區「台中精機舊廠」用地，但據了解，此案近期送交內政部都審會未通過已遭退回，是否該地設點評估已卡住。至於好市多台中海線設點提案，港務公司承諾用地年限可從原20年使用權，再疊加20年成為40年，獲得好市多同意。

台中市經發局長張峯源回應，內政部審議小組因「台中精機舊廠」用地立案是要設定為研發中心用途，目前確實已遭內政部都審會退回，計畫書需補強這方面的論述。

針對好市多台中海線展店規劃，市府經發局說明，好市多與台中港務分公司保持聯繫，持續就相關投資地點進行評估與討論，整體計畫穩健推進中，後續仍待好市多美國總部確認投資計畫後，再正式對外說明。