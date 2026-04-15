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台中十大伴手禮組明星隊 揮軍台北這家百貨9天快閃聯展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供
台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供

為讓優質的台中十大伴手禮開拓更大市場，台中市工策會今首度攜手8家獲獎品牌組成「金牌明星隊」進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」一直到23日，進行為期9天的春季限定快閃聯展，不僅要將台中在地店家的優質產品推向全台舞台，也要讓北部消費者感受台中品牌的實力。

參展產品包括十大伴手禮首獎品牌水母吃乳酪、玄羽皇家滴雞精、sNug給足呵護、丸文食品觀光工廠，以及台中好禮辣味豆哥Chilisman、多利多天然食品、品醋迷PINTRUE、百瑞酒莊，各品牌亦推出展場限定優惠，打造期間限定的消費亮點，吸引民眾駐足選購。

工策會總幹事陳學聖說，市長秀燕積極推動城市經濟發展，不僅強調產值提升，更注重品牌價值的煉金術。「台中市十大伴手禮」背後代表的是大台中多元且厚實的產業能量。此次購過與北部指標百貨合作，是實踐「讓台中優質商品走出去」的願景，也讓北部消費者能夠近距離接觸來自台中的優質品牌。

他說，過去許多優質品牌受限於地理位置與通路資源，多半仰賴網購或觀光客實地造訪，透過百貨快閃展售模式，不僅象徵台中品牌正式跨足一級百貨戰場，大幅降低消費者接觸門檻，也為品牌創造更多與市場直接互動的機會亦有助於業者提升銷售動能與品牌認知。

陳學聖說，工策會將扮演產業後盾角色，透過實體展售活動、跨域整合合作及多元行銷策略，協助台中品牌拓展通路、強化品牌體質，並進一步提升整體產業在全台市場的市佔率與影響力。同時也將持續深化在地產業基礎，讓更多優秀品牌能夠穩健成長，形成具競爭力的產業聚落。

他說，誠摯邀請北部民眾把握難得機會，親臨統一時代百貨台北店B2展區（捷運市府站2號出口），體驗來自台中的職人手作與精緻好物，感受「台中製造」展現的品質與溫度。

台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供
台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供

台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供
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台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供
台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供

台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供
台中市工策會今攜手8家獲獎品牌進駐台北市信義商圈的「統一時代百貨台北店B2」進行為期9天的春季限定快閃聯展。圖／台中市政府提供

台北 台中 伴手禮

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