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台中市欠稅金額13.7億元創新高 市府：多為牌照稅不容易掌握

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市2024年欠稅件數、金額創新高，地稅局表示，欠稅案件以牌照稅為主，車輛移動性高不易掌握，已和行政執行署合作導入科技工具。資料照／台中市政府提供
台中市2024年欠稅件數、金額創新高，地稅局表示，欠稅案件以牌照稅為主，車輛移動性高不易掌握，已和行政執行署合作導入科技工具。資料照／台中市政府提供

台中市2024年欠稅的件數23.6萬件、欠稅總額13.7億元，雙雙創下歷年新高，議員質疑市府稽徵遭遇瓶頸，要求檢討欠稅清理機制，以免台中成為欠稅天堂。市府表示，欠稅主要集中於牌照稅，車輛移動性高不容易掌握，市府已和行政執行署合作，導入科技工具追查。

民進黨議員林祈烽今天在議會質詢指出，根據2024年台中市稅捐統計年報，台中的欠稅件數是23萬5769件，欠稅金額為13.7億元，比起2015年的9.9萬件、7.6億元，有大幅成長，欠稅問題在這10年間沒有改善，而是持續惡化。

林祈烽表示，中央考核2024年地方政府清理欠稅情形，台中市考評成績是六都第五，從人口比例來看，2015年每百人有3.6人欠稅，2024年攀升到8.2人，翻倍成長，顯示出市府沒能對症下藥，反而「愈清愈多」；這些稅款本應納入市庫，欠稅可能影響社福、教育和建設等重要支出。

林祈烽呼籲，市府應該正視問題核心，檢討欠稅的清理機制，而非一邊放任欠稅擴大、一邊卻喊財政困難。副市長黃國榮也說，繳稅是國民應盡義務，稅捐機關必須催繳，看到這個案件數和金額嚇了一跳。

地方稅務局長沈政安答詢表示，近年欠稅數增加原因有二，第一是地稅局積極查稅，開徵稅額逐年增加，欠稅數也相對增加；第二是欠稅案件與金額以使用牌照稅為主，車輛移動性高，要掌握欠稅人可供強制執行的財產相對不易。

沈政安說，市府已經與行政執行署台中分署合作，導入科技執行工具，運用移動式車牌辨識系統追查車輛，也和交通局停車管理處共同成立打欠稅車聯盟，只要查獲路邊停車格有欠稅車輛，會立即查封拖吊，未來也會持續控管欠稅案件，滾動式檢討清理欠稅的機制。

地稅局補充，台中市近3年徵起欠稅數累計超過20億元，排在六都第二，在財政部的清理欠稅競賽中，從2019年到2022年連續四年排六都第一，近兩年也都排在六都第二；政府對欠稅案件的處置包含禁止財產、限制出境與強制執行等等，台中市歷年平均強制執行率達99%以上。

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