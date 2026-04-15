民眾黨台中北屯區議員提名誰？江和樹火大要求黨中央給答案

民眾黨日前針對台中市北屯區市議員提名做民調，邱于珊贏過了吳皇昇，但已將近一個月卻遲遲未公布提名人選。民眾黨中央委員江和樹今天砲轟黨中央說，國民黨的民調竟和民眾黨不一樣，且準備不禮讓民眾黨，會多提一席，民眾黨等於「好好的賭竟會玩到輸」，黨中央應該要盡速了解和處理。

江和樹說，不知道黨中央到底在搞什麼，一個李貞秀就可以把我們民眾黨搞垮嗎？北屯區因為新增一席，有利於民眾黨當選一席，這麼好的機會，民調也做了卻不敢面對。今天開中央委員會，他也問了這個問題，但是還是沒有辦法給他答案。

他說，原本可以贏的賭卻玩到輸，國民黨已經在笑我們了，他們做的民調跟民眾黨做的竟然不一樣，而且說只要提名的不對，他們會多提名一席，這是在笑我們，知道嗎？我們拚沒有關係，但是兵馬要排出來，大家站在一起，我們會勇敢的，呼籲黨中央要趕快決定到底要提名邱于珊還是吳皇昇。

對此，吳皇昇說，外界評估民眾黨在北屯區要贏下一席的契機必須以年輕、形象、論述和專業等新的方式，才能爭取中間選民和潛在支持者的認同，他非常努力去讓選民更認識和支持。

他說，黨內初選後他收到不少支持者的抱不平、對機制的不理解和勸進，他除了大力安撫支持者情緒，更感謝大家的肯定，也表示會配合黨的安排和決定，同時將保持信念，堅定留下繼續關心台中、耕耘北屯。