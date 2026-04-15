彰化縣政府整合10家在地優質業者 參加新加坡食品展開拓海外市場

「2026新加坡國際食品展」共有115個國家、2750間廠商參與，彰化縣政府整合10家在地優質業者，訂4月21日至24日組團參加， 打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，充分展現彰化特色，期待獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。

彰化縣政府農業處表示，「2026新加坡國際食品展」是亞洲具指標性的食品展會，每年匯聚全球食品業者、通路商及專業買主，是拓展國際市場的重要平台，此次次食品展預計有8萬位買家至現場採購。

縣府今天舉辦行前宣傳，農業處表示，彰化縣擁有豐富農業資源與食品加工產業，縣府近年推動「彰化優鮮」認證，建立品質、安全與溯源管理機制，保障消費者，也讓業者更具競爭力，期盼透過本次展會，提升產品能見度，協助在地業者深化與東南亞市場的合作。

農業處表示，去年首度參展只有4家，今年「彰化優鮮館」則有10家，產品涵蓋農產加工、米食製品及多元特色食品，包括生產滴雞精產品的易德國際生技公司、生產炊粉產品的新吉發米粉工廠公司、生產休閒零食產品的明奇食品公司、選用優質水源與優良稻作品種的三光米公司、生產各式果凍的漢碩食品公司、生產鳳梨、荔枝等水果加工品的芬園鄉農會、以茉莉花產品聞名的花壇鄉農會、三好米」品牌深耕市場的億東企業公司、生產果乾產品的泰泉食品股份有限公司、專注於竹鹽製程研的田榮公司。

另外，彰化縣還有聯米企業公司、新宏食品公司、奇巧調理食品公司、慶全科技農業公司等優質業者，也參加此次次食品展。

彰化縣政府整合10家在地優質業者，訂4月21日至24日組團參加「2026新加坡國際食品展」， 打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，期待獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府整合10家在地優質業者，訂4月21日至24日組團參加「2026新加坡國際食品展」， 打造「彰化優鮮館」，以整體品牌進軍海外，期待獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。記者劉明岩／攝影