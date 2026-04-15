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議員質疑有獵犬遭操控攻擊街貓 籲中市府專案調查

中央社／ 台中15日電
無黨籍台中市議員吳佩芸（圖）15日質詢時，揭露疑有獵犬遭人操控攻擊街貓、過程殘忍，甚至可能危及市民安全，籲請市府成立跨局處專案調查。圖／中央社（吳佩芸提供）
無黨籍台中市議員吳佩芸（圖）15日質詢時，揭露疑有獵犬遭人操控攻擊街貓、過程殘忍，甚至可能危及市民安全，籲請市府成立跨局處專案調查。圖／中央社（吳佩芸提供）

無黨籍台中市議員吳佩芸今天質詢揭露疑有獵犬遭人操控攻擊街貓，過程殘忍，甚至可能危及市民安全。市府表示，已屬犯罪行為，動保處需要警方配合協助調閱監視器。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，吳佩芸質詢指出，近期接獲市民陳情，疑似出現遭人操控的「3黑1黃」獵犬群深夜在台中各區出沒攻擊街貓，情節殘忍，甚至可能危及市民安全。她要求市府成立跨局處專案調查，儘速追查幕後凶手，杜絕類似事件再度發生。

吳佩芸也在會中播放民眾蒐集的監視器影像，她表示，從畫面顯示，相關事件並非偶發。例如3月24日及3月28日凌晨，南區忠孝路接連發生街貓遭犬隻攻擊死亡事件；另外，大里區喬城路亦曾於2023年8月及2025年10月發生類似案件，2023年甚至造成街貓死亡，情節令人震驚。

吳佩芸說，依據市民觀察，該犬群行動迅速、分工明確，會搜尋氣味、包夾獵捕並鑽入車底拖出街貓，遇人追趕即迅速逃離，顯示可能受過專業訓練。更有民眾發現疑似有人以車輛載運犬隻至停車場後放出，並以哨音召回，增加查緝困難。

台中市農業局代理局長李逸安回應，此已屬犯罪行為，動保處需要警方配合並協助調閱監視器。動保處負責稽查及捕捉犬隻的人員，因為業務龐雜非常辛苦，但此為眾所矚目案件，會極力調查。

台中市副市長黃國榮也說，若非流浪犬，而是經人為訓練、計畫性在各區犯案，這是犯罪行為，有關跨局處在執行業務上如需要，警察局也會配合，因為犬隻不定點出沒，而警察局在各地都有派出所，日常巡邏上若有發現就可以主動通知動保處。

台中 吳佩芸

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