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彰縣府率團參加新加坡食品展 拓展東南亞市場

中央社／ 彰化15日電
彰化縣政府農業處15日舉行「2026新加坡國際食品展」展前記者會，縣府指出，今年是彰化第2次參加食品展，將設彰化優鮮館，參展業者涵蓋農產加工、米食製品及多元食品，展現彰化特色。圖／中央社（彰化縣政府提供）
彰化縣政府農業處15日舉行「2026新加坡國際食品展」展前記者會，縣府指出，今年是彰化第2次參加食品展，將設彰化優鮮館，參展業者涵蓋農產加工、米食製品及多元食品，展現彰化特色。圖／中央社（彰化縣政府提供）

彰縣府將率團參加新加坡國際食品展，縣府農業處指出，今年是彰化第二次參加食品展，展場設彰化優鮮館，參展業者各具特色，涵蓋農產加工、米食製品及多元食品，展現彰化特色。

彰化縣政府農業處今天舉行「2026新加坡國際食品展」展前記者會，農業處長郭至善與會，說明縣府率業者前往參加食品展情形及彰化優鮮館展出內容。

郭至善說，新加坡國際食品展有115個國家、2750間廠商參與，預計有8萬名買家到現場採購，而新加坡是東南亞的重要門戶，面對東南亞崛起態勢，新加坡市場更顯其重要性。

郭至善指出，今年是彰化第二次參加新加坡國際食品展，期盼將彰化優質產品推廣到東南亞區域，獲得更多國際訂單，逐步開發藍海市場。

郭至善說明，彰化縣今年在食品展中設立彰化優鮮館，參展業者各具特色，產品涵蓋農產加工、米食製品及多元特色食品，縣府期盼透過食品展，提升產品能見度，未來也將持續以「彰化優鮮」為品牌核心，協助產業升級並拓展海外市場，持續創造外銷動能。

東南亞 彰化

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